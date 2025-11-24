팬텀싱어4 정승원, '복면가왕' 첫 출연… 호소력 짙은 보컬로 존재감 입…

가수 정승원이 MBC 예능 프로그램 '복면가왕'에 첫 출연해 뛰어난 가창력과 감성 보컬을 선보였다.
지난 23일 방송된 '복면가왕'에서 정승원은 '어린이 바른 생활' 가면을 쓰고 캐주얼한 럭비 티셔츠 스타일로 무대에 올랐다.
정승원은 지난 9일 방송된 1라운드에서 휘성의 '가슴 시린 이야기'를 불러 호소력 있는 목소리와 탁월한 가창력으로 화제를 모았다. 이어 23일 방송된 2라운드에서는 바이브의 '가을 타나봐'를 감미롭고 섬세하게 열창하며 패널과 관객 모두를 사로잡았다. 특유의 호소력 짙은 음색과 흔들림 없는 라이브, 후반부의 깊은 감정 표현은 무대를 압도했고, 보컬리스트로서의 저력을 다시 한번 입증했다.
가면을 벗고 정체 공개 후에도 큰 화제를 모았으며, 온라인과 SNS에서는 "고급진 목소리", "리듬감도 좋고 목소리에 소울이 있다" 등 뜨거운 반응이 이어졌다.
정승원은 이날 방송에서 최근의 인기를 체감하고 있느냐는 질문에 "아침에 헬스장에서 많이 느낀다. 운동하러 갔다가 사진도 찍어드리고, '잘 보고 있다'는 응원도 많이 받는다"며 미소를 보였다.
또한 콜라보 무대를 하고 싶은 가수로 정준일을 꼽으며, 타 방송에서 상의를 탈의했던 에피소드를 언급해 밝은 분위기를 자아냈다. 정준일은 정승원의 "배가 매끈하고 배꼽이 예쁘다"며 "기회가 되면 꼭 무대하고 싶다"말해 훈훈한 분위기를 더했다.
'팬텀싱어4' 우승 이후 정승원은 솔로 앨범 '너를 사랑한다는 말'을 통해 감성 발라더로 자리매김했으며, '불후의 명곡' 등 다양한 방송 무대에서 장르를 넘나드는 폭넓은 음악적 스펙트럼으로 주목받고 있다. 앞으로의 목표에 대해 그는 "만능 엔터테이너로 성장하고 싶고, 글로벌 무대에서 공연해 보는 것이 꿈"이라고 포부를 밝혔다.
정승원의 '복면가왕' 첫 출연은 그의 음악적 가능성과 대중적 매력을 다시 한번 입증한 무대가 되었으며, 향후 행보에 더욱 기대가 모인다.