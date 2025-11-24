김선진·故 조민기 딸, 美 명문대 조기졸업 후 결혼.."쪼꼬미가 어느새!" 안선영도 축하
[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고(故) 조민기의 아내이자 '1세대' 메이크업 아티스트로 활동해온 김선진이 딸의 결혼 소식을 전하며 기쁜 마음을 드러냈다.
김선진은 24일 개인 계정에 딸의 웨딩 촬영 사진을 공개하며 "이런 날이 오는구나. 예쁘게, 아주 예쁘게, 오래오래 함께하길. 내 사랑 축하해 #웨딩촬영 #보스턴 #행복"이라는 축하 메시지를 남겼다.
공개된 사진에는 웨딩드레스를 입은 김선진의 딸이 부케를 들고 예비 신랑과 함께 화보 촬영을 진행하는 모습이 담겼다. 딸은 환한 미소를 지으며 훈남 예비 신랑과 다정히 포옹해 훈훈한 분위기를 자아냈다.
해당 게시글을 본 방송인 안선영은 "어머어머, 이 '쪼꼬미'가 어느새 결혼을... 청첩장 꼭 주세요, 언니"라고 댓글을 남기며 축하를 전했다.
한편 김선진 모녀는 조민기와 함께 2015년 SBS '아빠를 부탁해'에 함께 출연해 큰 관심을 받은 바 있다.
이후 김선진의 딸은 미국 명문 일리노이 공과대학교 화학공학과를 우수한 성적으로 조기 졸업한 뒤, 2018년 프린스턴대 대학원 합격 소식을 전하며 화제를 모으기도 했다.
한편 김선진은 37년 경력의 메이크업 아티스트로, 최근에는 쿠팡플레이 '저스트 메이크업'에 참가자로 출연해 다시 한 번 주목을 받았다.
