24명 트리플에스 "인지도 차이? 어쩔 수 없어…멤버 많고, 공개 시기 …

(서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 걸그룹 트리플에스가 24일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 '비욘드 뷰티' 앨범 발표회에서 포즈를 취하고 있다. 24인으로 구성된 트리플에스는 이번 앨범에서 문, 선, 넵튠, 제니스 네 디멘션(MSNZ·미소녀즈)으로 멤버를 나누어 활동한다. 2025.11.24
[스포츠조선 정빛 기자] 트리플에스(tripleS)가 인지도 차이에 대한 생각을 들려줬다.

트리플에스 미소녀즈는 24일 서울 용산 블루스퀘어에서 열린 새 앨범 '비욘드 뷰티' 쇼케이스에서 "멤버도 많고 공개 시기도 달라서 인지도 차이 어쩔 수 없어"라고 했다.

트리플에스 미소녀즈(msnz)는 미소녀 유전자 결합으로 탄생했다. moon, sun, neptune, zenith, 우주의 힘으로 탄생한 네 디멘션(DIMENSION)은 미소녀즈(msnz)라는 이름으로 특별한 서사를 펼쳐낼 전망이다.

트리플에스 미소녀즈(msnz)의 moon은 설린과 지연, 소현, 카에데, 시온, 린으로, sun은 신위, 유연, 마유, 채원, 채연, 혜린으로 구성됐다. neptune에는 서연과 다현, 나경, 니엔, 코토네, 서아가, zenith에는 하연, 연지, 지우, 유빈, 주빈, 수민이 합류했다.

유연은 신보에 대해 "우주의 힘으로 탄생한 미소녀 유전자 4개의 유닛이 함께하는 앨범이다. 각 유닛별 트랙과 24명의 단체곡까지 들을 수 있다"라고 했고, 지우는 "각 유닛의 타이틀곡이 들어가 있는 만큼 퀄리티가 좋고, 미소녀즈에 맞게 비주얼 적으로도 다양한 콘셉트를 준비해서 보는 재미가 있을 것"이라고 귀띔했다.

그런가 하면, 멤버가 많은 만큼 인지도에도 다소 차이가 있다. 윤서연은 "멤버가 많고, 공개된 시기도 달라서 인지도 차이가 나는 게 어쩔 수 없는데, 좀 더 활동을 하고 많은 대중분께 보여주고 싶은 마음이다"라며 "24명 모두가 대중분께 알려지기 바란다"고 말했다.

트리플에스는 24일 오후 6시 새로운 디멘션 미소녀즈(msnz)의 앨범 'Beyond Beauty'를 발매한다.


