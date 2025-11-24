24명 트리플에스 "인지도 차이? 어쩔 수 없어…멤버 많고, 공개 시기 …

|
[스포츠조선 정빛 기자] 트리플에스(tripleS)가 인지도 차이에 대한 생각을 들려줬다.
트리플에스 미소녀즈(msnz)는 미소녀 유전자 결합으로 탄생했다. moon, sun, neptune, zenith, 우주의 힘으로 탄생한 네 디멘션(DIMENSION)은 미소녀즈(msnz)라는 이름으로 특별한 서사를 펼쳐낼 전망이다.
트리플에스 미소녀즈(msnz)의 moon은 설린과 지연, 소현, 카에데, 시온, 린으로, sun은 신위, 유연, 마유, 채원, 채연, 혜린으로 구성됐다. neptune에는 서연과 다현, 나경, 니엔, 코토네, 서아가, zenith에는 하연, 연지, 지우, 유빈, 주빈, 수민이 합류했다.
유연은 신보에 대해 "우주의 힘으로 탄생한 미소녀 유전자 4개의 유닛이 함께하는 앨범이다. 각 유닛별 트랙과 24명의 단체곡까지 들을 수 있다"라고 했고, 지우는 "각 유닛의 타이틀곡이 들어가 있는 만큼 퀄리티가 좋고, 미소녀즈에 맞게 비주얼 적으로도 다양한 콘셉트를 준비해서 보는 재미가 있을 것"이라고 귀띔했다.
트리플에스는 24일 오후 6시 새로운 디멘션 미소녀즈(msnz)의 앨범 'Beyond Beauty'를 발매한다.
