박준금, 부동산 재테크 끝판왕…청담동 70평·성수동 집 공개 “큰 돈은 하늘의 뜻”

기사입력 2025-11-24 21:54


박준금, 부동산 재테크 끝판왕…청담동 70평·성수동 집 공개 “큰 돈은 …

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 박준금이 부동산도 큰 손임이 공개됐다.

24일 가장 멋진 류진 채널에는 '부동산 금손 박준금 청담동 70평 빌라 대공개 (청담동집값, 집공개)' 제목의 영상이 공개됐다.

이날 류진은 청담동을 찾으며 "강남의 노른자땅 청담동이다. 점심시간 때라 사람이 많다. 복잡한 곳을 온 이유는 제가 제일 존경하는 여배우 박준금 씨의 첫 집 초대를 받아서 가는 중이다"라며 "좁은 골목이 불편한데 진짜 비싼 동네"라고 부러워했다.

박준금은 "한남동 살다가 거기서 청담동 샵을 왔다갔다하는게 너무 불편하더라. 길이 상당히 많이 막힌다. 그래서 아예 샵 가까운데로 이사온 것"이라며 "새벽에 샵 가야하는데 예전같으면 1시간을 못 잤는데 지금은 3분 거리에 샵이 있다"고 만족해했다.

이어 "원래 집은 성수동에 있고 전에 살던 한남동은 세들어 살았었다. 그 세를 빼고 여기 온 것"이라고 했다.


박준금, 부동산 재테크 끝판왕…청담동 70평·성수동 집 공개 “큰 돈은 …
류진은 "찬형이 엄마도 한남동 유엔빌리지 안쪽에 투자로 사놓은 게 있다"며 빌라를 언급했다. 박준금은 "거기 많이 올랐을텐데"라며 "큰 돈은 하늘의 뜻이 있어야한다. 노력만으로 안된다. 여자 후배인데 걔가 10년 전에 집을 사려고 했다. 그래서 성수동에 허름한 아파트라도 사라고 권했다. 그런데 성북동 하우스를 산 거다. 난 성수동이 잘 될 줄 알았다. 지금 그 차이가 어마어마하다"고 했다.

이에 류진은 "전 신혼집 구할 때 2006년에 6~7억이 있었다. 잠원이나 반포도 들어올 수 있었다. 그런데 집이 허름한거다. 신혼인데 새집이 좋다고 생각해 상암동으로 들어갔다. 그 아파트 10년 갖고 있었는데 산 가격 그대로다. 반포는 엄두도 안 될 가격이다"라고 씁쓸해했다.


박준금, 부동산 재테크 끝판왕…청담동 70평·성수동 집 공개 “큰 돈은 …
박준금은 "모든 사람이 살고 싶은 지역, 오고 싶은 지역을 사야한다"며 "지금도 좋은 곳이 있다. 지금 순천향병원 있는데 재개발 들어간다"고 추천했다.


이날 박준금은 70평 청담동 빌라를 공개했다. 집안 곳곳이 명품으로 채워져 잘 정리되어 있었고, 박준금이 앉았던 거실 쇼파도 1500만원 고가 가구여서 류진의 입을 쩍 벌어지게 했다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김경진, '부동산 4채'로 떼돈 번 비결 "빌라가 수익률 좋아" ('B급청문회')

2.

신지, ♥문원과 결혼 날짜 정했다 "전원주택 이사 이유는 악플 탓" ('A급장영란')

3.

'故 조민기 사망' 아품 7년만에 기쁜 소식…"이런 날이 오는구나" 울컥

4.

조세호, ♥슈퍼모델 아내에 키 속였다 "170cm이라 했더니 어색해져" ('짠한형')

5.

김재원, 30년 만 KBS 퇴사에도.."3년간 출연 금지, 통장 마이너스됐다" (4인용)

연예 많이본뉴스
1.

김경진, '부동산 4채'로 떼돈 번 비결 "빌라가 수익률 좋아" ('B급청문회')

2.

신지, ♥문원과 결혼 날짜 정했다 "전원주택 이사 이유는 악플 탓" ('A급장영란')

3.

'故 조민기 사망' 아품 7년만에 기쁜 소식…"이런 날이 오는구나" 울컥

4.

조세호, ♥슈퍼모델 아내에 키 속였다 "170cm이라 했더니 어색해져" ('짠한형')

5.

김재원, 30년 만 KBS 퇴사에도.."3년간 출연 금지, 통장 마이너스됐다" (4인용)

스포츠 많이본뉴스
1.

"흥민 형, 난 왜 이럴까" 지지리 복도 없는 히샬리송, 36.6m '인생골'에도 주목도는 '제로'

2.

'그걸 핑계라고 대는거야!' 아스널전 1-4 대패→충격의 17위 드립→토트넘 팬들 분노...프랭크 감독 "지난 시즌 17위 했잖아"

3.

'파격 美 도전' 국대 3루수 어쩌면 잃는다? 왜?…"자리 보장돼서 가는 게 절대 아니니까"

4.

손흥민 없으니 '와르르' 토트넘, 진짜 안 풀린다...또 대형 공백 발생 "대체불가 핵심 출장 정지 예고"

5.

정재희, 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙선수권 여고부 종합우승...남고부는 권유현 종합우승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.