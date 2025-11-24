박준금, 故최정우에 죄책감 "이혼 모르고 NG 항의..상갓집에서 펑펑 울…

24일 가장 멋진 류진 채널에는 '부동산 금손 박준금 청담동 70평 빌라 대공개 (청담동집값, 집공개)' 제목의 영상이 공개됐다.
박준금은 유튜브를 하게된 과정을 설명하다가 "늘 드라마 일이 몇개씩 들어왔다. 방송사 일일극 주말극 다 할 수 없으니 몇개씩 차기도 했다"며 "어느날 보니까 내가 방송사 마지막 주말 드라마를 다 하고 문을 닫고 나왔더라. 더 이상 일이 없더라. 우리는 무대에 있는게 즐거운 사람들인데 그때 위기 의식을 느꼈고 유튜브를 빨리 시작하게 됐다"고 했다.
이어 "난 주로 잘생긴 남자 배우들 엄마 역할을 많이 했다"며 "가장 대표적인 작품은 '시크릿 가든' 현빈 엄마"라고 흐믓해했다.
그러면서 "류진하고 같이 한 시트콤이 너무 힘들었다. 거기서 엄청 고생하고 울기도 했다"며 "지금 다 잘된 애들이 그때 신인이었는데 걔네는 대사도 별로 없었다. 류진하고 나하고 대사 외우느라 정말 힘들었다"고 했다.
류진은 "그때 촬영이 힘들긴 했다. 오죽하면 감독님이 쓰러졌다"고 회상했다. 박준금은 "그때 남편 역이 최정우 선배님이셨는데 하루에 NG를 100번씩 내는거다. 정말 촬영이 너무 힘들어서 집에 오면 쓰러질 정도였다"며 "그런데 내가 몰랐다. 그때 이혼하셔서 방황하실 때였다. 매일 밤 술을 많이 드시는걸 몰랐다"고 했다. 류진은 "누나가 어떻게 알겠나"라며 위로했다.
박준금은 "최정우 선배님이 돌아가시고 나서 펑펑 울고 후회했다. 너무 죄송하더라. 배우가 기계가 아닌데 그 사람의 스토리와 서사가 깔려있는데 내가 이해를 못했다"며 "상가집에서 그렇게 많이 울어본게 처음이었다"고 미안한 마음을 털어놨다.
박준금은 지금 가장 밥 잘사주는 선배로 배우 강신일을 꼽으며 "너무 사랑한다. 차분하고 착하시고 묵직하시다"라며 "어떤 사람은 보면 발이 공중에 떠 다니는 사람들이 있는데 굳건한 분"이라고 존경심을 표했다.