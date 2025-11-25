‘청룡 박정민 섭외 효과’ 김소영, 자식 농사도 대박 “♥오상진 희생 덕…

‘청룡 박정민 섭외 효과’ 김소영, 자식 농사도 대박 “♥오상진 희생 덕분”

[스포츠조선 이유나 기자] 아나운서 출신 사업가 김소영이 7살 딸을 보며 행복감을 고백했다.

24일 김소영은 "고백하자면, 요즘 내가 사랑에 빠진 것 같다. 딸에게"라며 "6년 전, 수아가 태어났을 때 사업도 시작하는 바람에 마음에 여유가 없어서였을까. 자식을 사랑하지만, 아이도 사업도 잘 돌봐야 한다는 의무감이 컸다고 한다면 요즘은 그저 사랑이 폭발하는 중"이라고 설명했다.

이어 "수아가 7세가 되니, 입도 트이고 엄마와의 시간과 대화를 기억하고, 쉴새 없이 재잘거리는 지금, 주말이면 아이와 시간이 너무 행복해서 더 바랄 게 없을 정도"라며 "난 엄마로서 잘한 게 없는데 이 애는 왜 이리 착하지? 내 인생의 황금기가 아닐까.. 생각하는 요즘"이라고 덧붙였다.

그러면서 "한편, 그렇게 무사히 아기시절을 지내온 건 뚜아 아기시절 많은 희생을 해 준 남편 덕일 텐데, 돌아보면 수아와 상진이 워낙 일찍 자기 때문에 일할 시간이 충분히 난 것도 있고"라며 "오늘도 집에 오자마자 밀키트 후다닥! 끓이고 구워(오랜만에 내가 차려준다고 생색내기) 저녁 먹였더니 아이도 아빠도 밤 8시에 딱 자는 거 실화냐… ㅎㅎㅎ"라고 남편 덕에 습관이 잘 잡혀진 아이의 일상을 전했다.

김소영은 "바쁜 일도 많고, 힘든 사정도 없지는 않지만 그래도 지금 2025년의 내 인생에 참 감사하다"라며 마무리했다.


앞서 김소영은 23일 사업적으로도 성공적인 근황을 공개한 바 있다.

김소영은 개인 계정에서 팬들과 대화를 나누는 시간을 통해 "청룡 이후 난리네요. 하지만 이달큐는 마감"이라고 전했다.

책발전소 북클럽을 운영 중인 김소영은 12월 '이달의 큐레이터'로 배우이자 출판사 무제 대표 박정민을 선정했다. 박정민이 직접 쓴 편지와 함께 책 등을 받아볼 수 있으며 또 김소영과 박정민이 출연하는 온라인 북토크를 시청할 수 있는 프로그램이지만 현재는 모두 마감된 상태다.


'청룡영화상'에서 박정민은 화사와 함께 뮤비 속에서 튀어나온 듯한 영화 한 편을 무대로 선사해주면서 전국에 설레임을 생중계했다. 화사의 '굿굿바이' 노래는 공개 한달만에 역주행해 음원 차트 1위를 올킬했다.

한편 김소영은 지난 2017년 아나운서 출신 오상진과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 김소영은 현재 방송 활동과 동시에 라이프 스타일을 큐레이션 하는 회사를 운영 중이다.

