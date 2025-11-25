신화 이민우, 예비신부 딸도 품더니…아직 뱃속 둘째엔 벌써 DNA 자랑(…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 신화의 멤버 이민우가 직접 준비 중인 내년 3월 결혼식과 가족에 대해 얘기한다.
그는 최근 결혼식 사회자와 축가자를 고민 중인 근황과 함께, 결혼 소식에 대한 신화 멤버들의 생생한 단톡방 반응을 전해 눈길을 끈다. 또 '라스'를 통해 예비 신부가 좋아하는 가수에게 직접 영상 편지로 러브콜을 보낸다고 해 궁금증을 높인다.
가족 이야기도 빠지지 않는다. 그는 12년 전 신화가 일본에서 활동했을 당시 예비 신부와의 첫 만남을 회상하면서 '남사친, 여사친' 사이를 넘어 가족이 된 풀 스토리를 들려준다.
과거 직접 만들었던 신화 안무에 대한 비하인드도 이어진다. 이민우는 과거 SM 시절의 안무 디렉팅 경험을 공개하고, 신화 '해결사', 'Wild eyes', 'Perfect man' 등 레전드 안무가 탄생하기까지의 비하인드도 상세히 들려준다.
그는 과거 SM 시절 이수만의 최애 멤버였다고 밝히며 그 당시에 얽힌 솔직한 에피소드를 전했다. 특히 이수만에게 받았던 애정 어린 장문의 메일 내용과 신화 정산과 관련된 비하인드 스토리도 최초로 공개해 출연자들의 놀라움을 자아낸다.
이 밖에도 그림 작업에 대한 열정을 드러낸다. 그는 뉴욕 소호에서 화가로 데뷔한 후 개인전까지 열었던 근황을 직접 공유하며, 예술 활동과 결혼 준비를 동시에 병행하고 있는 일상을 소개해 시선을 모은다.
예능과 음악, 안무, 예술까지 이어지는 폭넓은 커리어와 가족 이야기를 허심탄회하게 풀어놓은 이민우의 솔직한 매력은 오는 26일 수요일 방송되는 '라디오스타'에서 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com