남편, 아내 '성병'에 경악→알고보니 재벌 회장 '아내 대행' 스폰 'V…

24일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에는 프로그램 최초로 의뢰견이 등장했다. 푸들 보리(가명)는 2023년 2월 입질 문제 개선을 위해 교육센터에 맡겨진 뒤, 지금까지 2년 8개월째 보호자를 기다리고 있었다. 초반에는 강아지의 상태를 꼼꼼히 살피며 각별한 애정을 보였던 보호자는 2024년 7월부터 교육비를 미납했고, 그 금액은 1천만 원 이상에 달했다. 설상가상 같은 해 12월부터는 연락마저 두절돼 위탁 업체는 법적 조치까지 예고한 상황이었다. 그러나 의뢰를 한 센터 관계자는 "반려견에게 가장 좋은 건 원래 보호자에게 돌아가는 것"이라며, 보리를 생각해 실제 법적 조치까지는 차마 하지 못했다고 밝혔다. 또 밀린 훈련비 때문에 보리를 데려가지 않을 가능성도 있다고 판단해 "미납금을 받지 않을 생각도 있다"고 전해 놀라움을 자아냈다.
센터 측의 지속적인 연락과 최후통첩에 보리 보호자는 "죽음의 나락", "마지막 끝자락" 등 의미심장한 메시지를 보내와 신변 이상 여부에 대한 불안감을 키웠다. 그러나 의뢰인은 "아프다고 연락은 피하면서 프로필 사진은 꾸준히 바꿨다"며 고의적인 회피 의혹을 제기하기도 했다. 이에 부자 탐정단은 보리를 맡길 당시 보호자가 직접 작성한 계약서상의 주소지로 찾아가 탐문을 시작했다. 그런데 해당 주소지에는 다른 사람이 살고 있었고, 집주인 역시 "이분 여기 산 적 없다. 처음 본다"고 답해 충격을 안겼다. 온갖 의문만 남긴 채 연락을 피하고 있는 보리 보호자의 진실은 과연 무엇일지, 다음 주 '탐정들의 영업비밀'에서 밝혀진다.
한편 '19금 토크 1인자' 정미녀가 일일 탐정으로 함께한 '사건 수첩'에서는 한 남성이 "6개월간 부부 관계가 없었는데 아내가 임신한 것 같다"며 탐정단을 찾아왔다. 아내가 "두 달째 생리를 안 한다"며 지인과 통화하는 것을 우연히 들었다는 것이다. 탐정단의 조사 결과, 의뢰인의 아내는 임신이 아닌 '성병'에 감염된 것으로 확인됐다. 의뢰인은 아내의 외도를 확신했지만, HPV 바이러스는 꼭 최근 성관계가 아니어도 다른 경로로 감염될 수 있다는 전문의의 설명에 사건은 일단락되는 듯했다. 그런데 얼마 뒤 아내의 수상한 행적을 포착한 의뢰인은 다시 탐정단을 찾았다. 의뢰인 아내의 출장길을 추적한 탐정단은 그녀가 청담동의 한 숍에서 머리부터 발끝까지 꾸미고 나온 뒤, 한 중년 남성에게 "여보"라고 부르며 그의 집으로 들어가는 충격적인 장면을 목격했다.
알고 보니 의뢰인의 아내는 프랜차이즈 회사 CEO, IT 벤처 기업 대표, 로펌 대표 등 5명의 남성에게 '아내 대행'을 하며 스폰을 받고 있었다. 회장들의 아내 역할을 하며 백화점 명품관, 비행기 퍼스트 클래스, 미슐랭 레스토랑 등을 드나드는 일명 'VIP 놀이'에 빠져 헤어나오지 못한 것이었다. 모든 사실이 드러난 뒤, 의뢰인과 아내는 결국 이혼으로 결말을 맞았다. 역대급 스토리에 스튜디오는 충격에 빠졌다. 데프콘은 "악마가 미쳐 날뛰는 것 같았다"며 경악했고, 김풍은 "인간의 추악한 본성을 적나라하게 본 사건"이라며 씁쓸해했다. 일일 탐정 정미녀는 "나 지금 남편한테 잘하고 있구나. 나 정도면 훌륭한 아내다"라며, "전민기 결혼 잘했다"는 초유의 소감으로 현장을 초토화시켰다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com