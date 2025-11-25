이승기, '대선배' 故이순재와 마지막 만남 회상…"올 초 ♥이다인과 병문…

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 겸 배우 이승기가 고(故) 이순재와의 마지막 만남을 떠올리며 애도의 뜻을 전했다.
이순재가 25일 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 고인의 빈소는 이날 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐으며, 상주로는 아내 최희정 씨와 두 자녀가 이름을 올렸다. 발인은 27일 오전 6시 20분 예정으로, 장지는 이천 에덴낙원이다.
유족들은 깊은 슬픔 속에 빈소를 지키며 조문객들을 맞고 있다. 이날 오후 빈소를 찾은 이승기는 "선생님을 굉장히 존경했다"며 "선생님을 생각할 때마다 좀 너무 뭉클했는데, 좋은 곳으로 가셨을 거라고 생각하고 대한민국 배우로서 이렇게 활동해 주신 게 저는 너무나 영광스럽다. 우리 후배들도 아마 그런 선생님의 정신을 이어서 성실하게 잘 활동해 나갈 거라고 생각한다"고 말했다.
또 올 초 아내인 배우 이다인과 함께 이순재의 병문안을 했던 일화를 전하며 먹먹함을 드러냈다. 그는 "선생님께서 병세가 조금씩 짙어지고 계시다는 건 알고 있었다"며 "아내와 함께 선생님 병문안을 갔을 때 두런두런 이야기를 나눌 수 있어서 좀 그나마 다행이었다고 생각한다. 선생님께서도 본인이 건강한 모습을 좀 더 저희에게 보여주시고 싶으셔서, 편찮으신데도 불구하고 엘리베이터 앞까지 나와서 직접 배웅을 해주셨다. 그 모습이 아직도 눈에 선하다"고 말했다.
그러면서 "선생님께서 제 결혼식 주례도 봐주셨고, '대가족'이라는 작품을 급하게 선생님께서 출연 제의를 받으셨을 때도 '승기가 하는 거면 꼭 도와서 해야지'라는 말씀을 해 주셔서 굉장히 마음이 좀 아프다"며 "그곳에서는 좀 더 편하게 좀 내려놓으시고 행복하셨으면 좋겠다"고 추모했다.
끝으로 이승기는 "여러분들도 많이 추모해 주시고 이순재 선생님이 걸어오신 역사를 기억해 주셨으면 좋겠다"며 당부의 말도 아끼지 않았다.