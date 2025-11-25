'스포츠♥'주상욱X차예련,대한체육회 홍보대사 위촉 "밀라노올림픽-K스포츠…

[스포츠조선 전영지 기자]스포츠를 사랑하는 배우 주상욱-차예련 부부가 대한체육회 홍보대사로 위촉됐다.
25일 오후 2시, 서울 송파구 올림픽회관 대한체육회 회의실에서 진행된 위촉식에서 유승민 대한체육회장이 주상욱-차예련 부부에게 홍보대사 위촉패를 전달한 후 홍보대사들의 소감을 듣는 시간을 가졌다.
대한체육회 홍보대사는 '스포츠 선진화(비인기종목 저변 확대, 스포츠 인권 보호 등) 기여, 대한체육회 공식 SNS(유튜브, 인스타그램, 블로그, 틱톡 등) 활동, 대한체육회 주요행사와 운영사업 참여 및 재능기부, 지역 및 회원종목단체 초청 강의를 통한 스포츠 참여 분위기 조성 등 다양한 활동을 하고 있다. 주상욱·차예련 홍보대사는 향후 2026년 밀라노·코르티나동계올림픽 붐업을 위한 대국민 홍보뿐 아니라, 재능나눔을 통해 생활체육 활성화에 앞장서고, 스포츠 정책 메시지 전달 등 각종 홍보 활동에 나설 예정이다.
유승민 대한체육회장은 "배우 주상욱, 차예련 님은 오랜 시간 영화, 드라마에서 활동을 이어오며 K-문화의 매력을 널리 알리고, 선한 영향력으로 많은 국민에게 긍정적인 메시지를 전해왔다"면서 "2026년 밀라노·코르티나동계올림픽 분위기 조성은 물론, 대한체육회 홍보와 대한민국 스포츠 발전을 위해 많은 활동을 해주시길 바란다"고 당부했다.
주상욱 홍보대사는 "대한체육회 홍보대사로 위촉돼 매우 영광이다. 배우로서 지닌 영향력을 바탕으로 대한민국 스포츠의 힘과 감동을 더 많은 분들께 전할 수 있도록 홍보활동에 최선을 다하겠다"는 각오를 밝혔다. 차예련 홍보대사는 "대한체육회 홍보대사라는 중요한 역할을 맡겨주셔서 감사드린다. 스포츠가 주는 긍정적인 에너지와 도전정신을 함께 나누며, 다양한 활동을 통해 우리 스포츠의 가치를 널리 알릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com