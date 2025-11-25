"김유정 진짜 미쳤다"..'친애하는 X' 새 얼굴에 글로벌 시청자 매료

기사입력 2025-11-25 17:04


"김유정 진짜 미쳤다"..'친애하는 X' 새 얼굴에 글로벌 시청자 매료

"김유정 진짜 미쳤다"..'친애하는 X' 새 얼굴에 글로벌 시청자 매료

[스포츠조선 문지연 기자] 김유정의 새로운 얼굴에 전 세계가 매료됐다.

20일 공개된 티빙 오리지널 '친애하는 X'(최자원 반지운 극본, 이응복 박소현 연출) 8회에서 김유정이 선보인 폭발적인 연기가 연일 화제다.

백아진을 연기한 김유정은 황지선(김유미)의 진심 없는 사과에 강렬한 눈빛 연기로 경멸하는 감정을 표현하며 팽팽한 기싸움을 이어갔다. 실소를 터뜨리다가도 책상 위 물건을 집어던지고, 화를 주체하지 못해 발을 구르는 등 순식간에 분노로 치닫는 백아진의 감정을 폭발적인 에너지로 완벽히 표현해냈다.

뒤이어 "지옥 속에서 희망은 함부로 가지면 안 된다는 거"라고 말하는 차분함부터 상처받은 얼굴로 눈물을 흘리는 애처로운 모습까지 김유정은 백아진의 무너진 내면을 섬세하게 연기했다.

해당 장면은 지난주 공개 직후부터 전 세계 시청자들의 뜨거운 반응을 이끌어 내고 있다. 시청자들 사이에서는 압도적 연기를 선보인 김유정에 대한 호평이 이어지고 있다.

한편 '친애하는 X' 9, 10회는 오는 27일 오후 6시 티빙을 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 이재명 대통령→나영석PD→한의사협회까지..각계각층, 故이순재 애도 물결(종합)

2.

故이순재, 벌써 그리운 생전 환한 미소...'꽃할배'측 "함께한 시간 잊지 않을 것"

3.

"이혼해서 죄송했어요"…이상민, '첫 주례' 故 이순재에 남긴 마지막 인사

4.

'연봉 100억' 49세 정승제, 노안 굴욕에 시술 고백 "레이저 900샷 맞았다" ('하숙집')

5.

"나문희·김용건→신민아·김우빈도"…故이순재 빈소 가득 채운 애도 '먹먹' [SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 이재명 대통령→나영석PD→한의사협회까지..각계각층, 故이순재 애도 물결(종합)

2.

故이순재, 벌써 그리운 생전 환한 미소...'꽃할배'측 "함께한 시간 잊지 않을 것"

3.

"이혼해서 죄송했어요"…이상민, '첫 주례' 故 이순재에 남긴 마지막 인사

4.

'연봉 100억' 49세 정승제, 노안 굴욕에 시술 고백 "레이저 900샷 맞았다" ('하숙집')

5.

"나문희·김용건→신민아·김우빈도"…故이순재 빈소 가득 채운 애도 '먹먹' [SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] 박찬호-강백호-박해민 다 놓친 KT, 김현수 잡았다...3년 50억원 전격 FA 이적

2.

[공식발표]조용하던 삼성, 포수 박세혁 깜짝 트레이드 영입↔3R 신인지명권

3.

[인터뷰] "죄송하고 죄송하다" 46억 FA의 깜짝 트레이드, 박세혁 계속 원했던 삼성 드디어 품었다

4.

'드디어 답이 왔다' 페디 사실상 복귀 불발 "ML 오퍼 더 기다리고 싶다"

5.

어쩌면 커리어 마지막 도전? 韓배구 '흑역사' 수습한 70세 노장, 구단은 사퇴 말렸지만…안타까운 뒷모습 [SC비하인드]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.