'야인시대' 김학철, 故이순재 향한 절절 애도 "나중에 하늘나라에서 멋진 연극 함께 하고파"
|
|
|김학철. 스포츠조선DB
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김학철이 고(故) 이순재를 애도하며 울컥한 모습을 보였다.
이순재가 25일 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 고인의 빈소는 이날 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐으며, 상주로는 아내 최희정 씨와 두 자녀가 이름을 올렸다. 발인은 27일 오전 6시 20분 예정으로, 장지는 이천 에덴낙원이다.
유족들은 깊은 슬픔 속에 빈소를 지키며 조문객들을 맞고 있다. 이날 오후 빈소를 찾은 김학철은 "제가 얼마 전에 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'를 했다"며 "이순재 선생님께서 격려해 주시고 즐거워하셨다"고 어렵게 말문을 열었다.
이어 그는 "오늘 이런 소식을 접하니 꿈을 꾸는 것 같다"고 울컥한 모습을 보인 뒤 "생전에 저하고는 드라마 '야인시대', '꿈의 궁전', '장희빈' 등을 함께 했다. 저에게는 버팀목이 되어주셨다"고 전했다. 그러면서 "선생님께서 편히 쉬셨으면 좋겠다. 감사했다. 언젠가 하늘나라에서 뵈면 멋진 연극 함께 하고 싶다"고 바람을 전했다.
1956년 연극 '지평선을 넘어'로 데뷔한 이순재는 1965년 TBC 1기 전속 배우로 활동했으며, '야망', '작별', '목욕탕집 남자들' 등 여러 작품에 출연하며 국민 배우로 등극했다. 이어 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥', tvN 예능 '꽃보다 할배' 등에 출연하며 전 국민적으로 사랑을 받았다.
|
|
|25일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 배우 고(故) 이순재 빈소가 빈소가 마련됐다. 사진=사진공동취재단/2025.11.25/
한편 유족은 일반 시민의 빈소 조문은 받지 않기로 결정했다. 대신 KBS 본관과 별관에 고인을 추모할 수 있는 특별 분향소가 차려진다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.