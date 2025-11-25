[공식]"韓드라마 역사를 써오셨다"…KBS, 故이순재 추모 특별 편성→추…

[스포츠조선 안소윤 기자] KBS가 배우 고(故) 이순재의 별세 소식에 깊은 애도의 뜻을 전했다.
KBS는 25일 "최고 현역 배우이셨던 고인은 한평생 열정적인 연기 활동으로 대한민국 드라마의 역사를 써오신 분"이라며 "고인은 우리나라에 컬러TV가 보급되기 전인 1965년 TBC 1기 전속 배우로 방송 드라마 연기를 시작했으며, 방송 기술의 발전과 함께 대한민국 TV 드라마의 품격을 크게 향상시키는데 평생 기여했다"고 전했다.
이어 "특히 KBS에서는 '풍운', '보통 사람들', '목욕탕집 남자들', '엄마가 뿔났다', '개소리'까지 1980년대부터 2024년에 이르기까지 진심어린 연기로 시대와 세대를 아우르며 시청자들에게 깊은 울림을 남기셨다"며 "KBS 지난해 2TV 드라마 '개소리'에서 구순의 나이에 보여주신 연기 열정을 기려 고인을 KBS 연기대상 역사상 최고령 대상 수상자로 선정했다"고 덧붙였다.
KBS는 고인의 업적을 기리기 위해 특별 프로그램을 편성하고, 별도의 추모 공간도 마련했다. 편성표에 따르면, 이날 오후 10시 45분부터 '개소리' 1~4회 몰아보기가 방영되며, 26일 오후 11시 10분에는 '드라마시티-십분간, 당신의 사소한'이 방송된다. KBSN은 27일 오전 10시 '개소리' 1~6회, 28일 오전 10시에는 '개소리' 7~12회를 연속 편성했다.
추모 공간은 서울 여의도 KBS 본관 2층에 설치되었으며, 30일까지 일반 시민도 조문할 수 있도록 개방된다. KBS는 "반세기 넘게 한국 방송 발전에 기여한 고인의 예술적 업적과 헌신을 기리기 위해 분향소를 설치했으며, 고인을 기억하는 구성원들과 시청자들에게 애도의 시간을 제공한다"고 전했다.