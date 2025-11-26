'역사왜곡 논란' 삼오사, 영상 즉시 비공개…"출연자 본래 의도와 달라,…

|
[스포츠조선 김수현기자] 유튜브 채널 '삼오사' 제작진이 일본 관련 발언 논란에 대해 공식 사과하며 해당 영상을 즉시 비공개 처리했다.
이어 "출연자들의 발언이 마치 특정 사실을 왜곡하고, 잘못된 내용을 전달하는 것처럼 비추게 한 저희의 잘못"이라면서 "당시 상황을 설명하는 과정에서 나온 발언이었지만, 편집 흐름상 단순 분쟁처럼 들릴 수 있는 뉘앙스로 전달됐다"라 해명했다.
또한 "'양쪽의 이야기를 들어봐야 한다'는 말 또한 역사를 양비론적으로 보자는 의미가 아니였고, 다양한 사회적·역사적 상황을 바라볼 때 여러 관점을 이해하는 태도를 지니는게 좋겠다 라는 의미를 일반적으로 설명하는 과정에서 나온 말"이라며 "저희의 잘못된 편집으로 그 본래의 취지가 충분히 전달되지 못했다"라 전했다.
앞서 25일 공개된 '[354 회담] 국제 결혼이요…? 단점 많죠 장모님 사랑합니다'에서는 이탈리아 출신 방송인 알베르토 몬디, 독일 출신 방송인 다니엘 린데만, 호주 출신 방송인 샘 해밍턴, 배우 송진우가 출연해 국제 결혼에 대해 이야기했다.
특히 일본인 아내를 둔 송진우는 자녀 교육에 대해 "'옛날에 (한국과 일본) 둘이 싸웠어'라 말해준다. 아내 앞에서 '독도는 우리땅'이라 하더라. 하지만 아내는 신경 쓰지 않는다. 일본 사람들은 그런 거에 대해 잘 모르더라"라며 일본 혼혈 아이들이 받을 수 있는 상처에 대해 이야기 했다.
이를 들은 알베르토는 "우리 레오도 한국사에 관심이 많아서 '엄마 일본 사람들이 진짜로 나빴다'고 한다. 가족 중에 일본인도 있어서 '양쪽 얘기도 들어봐라'라고 해줬다"라며 덧붙였다.
일제강점기를 겪은 한국의 아픈 역사에 대해 '둘이 싸웠다' '양쪽 이야기를 들어봐야 한다'라는 역사왜곡성 발언에 대해 문제가 제기됐고, 이에 '삼오사' 측은 영상을 비공개로 전화하고 사과문을 올렸다.
shyun@sportschosun.com
이하 '삼오사' 입장 전문
안녕하세요, 삼오사 제작진입니다.
11월 25일 업로드된 영상에서 제작진의 잘못으로 출연자의 발언이 다른 의미로 전달되게 된 내용이 있어 영상을 비공개로 전환하였습니다.
출연자들의 발언이 마치 특정 사실을 왜곡하고, 잘못된 내용을 전달하는 것처럼 비추게 한 저희의 잘못입니다.
'한국과 일본이 싸웠다'는 표현은 일본의 침략이라는 역사적 사실을 축소하거나 왜곡하려는 의도가 전혀 없었습니다.
당시 상황을 설명하는 과정에서 나온 발언이었지만, 편집 흐름상 단순 분쟁처럼 들릴 수 있는 뉘앙스로 전달되었습니다.
'양쪽의 이야기를 들어봐야 한다'는 말 또한 역사를 양비론적으로 보자는 의미가 아니였고, 다양한 사회적·역사적 상황을 바라볼 때 여러 관점을 이해하는 태도를 지니는게 좋겠다 라는 의미를 일반적으로 설명하는 과정에서 나온 말이었습니다. 하지만 저희의 잘못된 편집으로 그 본래의 취지가 충분히 전달되지 못했습니다.
이번 일에 저희 제작진은 깊은 책임감과 함께 반성하고 사과드립니다.
설명 과정이 충분하지 않았고 잘못된 편집으로 인해 출연자들의 발언이 잘못된 의미로 받아들여지게 전달 되었습니다. 깊이 반성합니다.
앞으로는 더 신중하게 편집하고 검수하겠습니다.
같은 실수가 반복되지 않도록 제작 과정 전반을 강화하겠습니다.
삼오사 제작진 일동