광주정보문화산업진흥원, 10명 레전드 참가하는 e스포츠 대회와 e스포츠 포럼 개최

기사입력 2025-11-26 17:25


광주정보문화산업진흥원은 OGN과 함께 오는 30일과 12월 2일, 광주이스포츠경기장에서 e스포츠 팬을 위한 연속 행사를 개최한다.

광주광역시의 e스포츠에 대한 지역의 높은 관심과, 오랜 기간 e스포츠와 함께해 온 OGN의 전문성이 결합해 마련된 이번 행사는 팬·선수·연사가 함께 참여하는 'e스포츠 페스티벌'로 구성됐다.

우선 30일 오후 3시에 진행되는 '렛츠 이스포츠' 에는 '마린' 장경환, '헬리오스' 신동진, '쿠로' 이서행, '프레이' 김종인, '피글렛' 채광진, '칸' 김동하, '스피릿' 이다윤, '폰' 허원석, '꼬꼬' 고수진, '구거' 김도엽 등 한국 e스포츠를 대표해온 레전드 선수 10명이 참여해 특별 경기를 선보인다.

현장 관람객을 위해 팬사인회, 라이브 토크쇼, 선착순 300명 대상 기념 유니폼 증정 등 다양한 부대 프로그램도 마련된다. 경기는 공식 유튜브, SOOP, 치지직 등 온라인 플랫폼을 통해 생중계된다.

또 12월 2일 오후 1시부터는 '2025 광주 국제 e스포츠 포럼'이 열려, e스포츠의 미래를 다각도로 조명하는 자리가 마련된다. '교육과 문화로 확장하는 지속 가능한 e스포츠의 미래'를 주제로 진행되는 이번 포럼에는 세계적 철권 프로게이머 '무릎'(배재민), 고고학자·방송인 곽민수, 한국e스포츠협회 김철학 처장 외 해외 e스포츠 전문가 등 다양한 분야의 연사가 참여한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

