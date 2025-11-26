'63세' 김일우, ♥박선영과 웨딩검진서 충격 진단..."뇌동맥류 더 커…

'63세' 김일우, ♥박선영과 웨딩검진서 충격 진단..."뇌동맥류 더 커졌다"
[스포츠조선 김수현기자] 김일우 박선영이 '웨딩 검진'으로 서로의 보호자가 되어줬다.
26일 방송된 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서는 김일우 박선영이 웨딩 검진에 나섰다.
평소와 다르게 다소 조용한 두 사람. 박선영은 "아침에 일어나 습관적으로 먹는 것들을 안먹으니까 힘들다. 죽겠다"라며 한숨 쉬었다.
김일우는 "3년 전에 선영과 약속했던 게 있었다. 오늘 선영과 건강검진을 받으러 가기로 했다"며 "3년 전에 통화를 하던 중에 건강검진 이야기를 하다 바로 예약을 했다. 근데 안왔었다"라 했다.
이다해는 "원래 결혼 전에 건강검진 같이 받지 않냐. 오늘 약간 그런 느낌이다"라며 웨딩검진에 대해 이야기 했다.
김일우는 "근데 생각해보면 3년 전에 우리 둘이 같이 대장내시경을 했으면"이라며 빵 터졌다. 그때는 아무 사이가 아니었다고. 김일우는 "선영한테 대장 플러팅을 할 수 있었는데"라고 농담했다.
'가족력'에 대한 질문에 김일우는 "특별한 건 없었다. 할아버지는 뇌졸중, 동생을 뇌출혈이 왔었다. 뇌혈관을 신경써서 검사했었는데 나도 조금 이상한 데가 있다더라"라고 털어놓았다.
떨리는 마음으로 도착한 병원, 김일우는 박선영을 위해 프리미엄 검진을 예약했다. 담낭 절제술을 했던 박선영은 요즘 소화가 잘 안된다는 김일우를 걱정했다.
181cm 키에 흐뭇한 김일우는 차례차례 검사를 이어갔고 이를 뒤에서 든든하게 지키고 있는 박선영의 모습에 문세윤은 "이미 둘은 부부다"라며 감탄했다.
수면 위내시경을 하고 나오자마자 바로 깼던 박선영과 달리 김일우는 정신을 차리지 못하고 방귀를 뀌고 코를 고는 등 마취에서 깨지 못했다. 박선영은 김일우를 바라보다 손을 잡아줬고 김일우는 잠에서 다 깨지 못한 상태에서도 "뭐 먹고 싶어? 아이스크림?"이라며 박선영을 생각해 말을 걸었다.
모든 검사를 마친 두 사람은 의사에게 검진 결과를 들었다. 박선영은 운동을 많이 하지만 달달한 음식을 좋아하기 때문에 복부 지방과 콜레스테롤이 있다는 의외의 결과를 들었다. 김일우는 이때다 싶어 "내가 평소에 단걸 먹지 말라고 했었는데"라고 잔소리를 ?다.
김일우는 걱정했던 데로 뇌혈관에 문제가 있었다. 의사는 "뇌 검사에도 이상 소견이 있었는데, 그때는 크기가 크지 않았는데 뇌동맥류가 조금 더 커졌다.혹여나 혈압이 올라가서 꽈리가 '빵' 터지면 뇌출혈이 된다. 다른 병원에 가서 다시 진료를 받아야 한다"는 말을 들었다.
검진을 마치고 온 두 사람은 맛있는 보양식을 먹으며 회포를 풀었다. 앞으로는 운동과 식단을 함께 병행해야겠다는 대화를 나누며 훈훈한 분위기가 됐다.
