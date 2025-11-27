[공식] '이상화♥'강남, 드디어 기쁜 소식 전했다…'체인지 스트릿' 합…

[공식] '이상화♥'강남, 드디어 기쁜 소식 전했다…'체인지 스트릿' 합류
|사진 제공=㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA
[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 겸 방송인 강남이 새 글로벌 음악 버라이어티 '체인지 스트릿'에 합류한다.
12월 20일 ENA채널을 통해 첫 방송되는 한일 국교정상화 60주년 초대형 프로젝트 '체인지 스트릿(Change Street)'은 한국과 일본을 대표하는 아티스트들이 서로의 거리, 서로의 언어, 서로의 감성 속으로 들어가 음악으로 교감하는 신개념 문화 교류 프로젝트다.
앞서 '체인지 스트릿'은 1차 카라 허영지, 아스트로 윤산하, 펜타곤 후이, HYNN(박혜원), 2차 이동휘, 이상이, 정지소, 마마무 휘인, 3차 이승기, 슈퍼주니어 려욱, 청하, 투모로우바이투게더 태현까지 장르 불문 초호화 한국 아티스트 라인업으로 화제를 모으며 압도적인 스케일을 증명했다.
여기에 지난 25일 명실상부 대한민국 대표 MC 신동엽과 만능 엔터테이너 유노윤호의 MC 확정 소식이 발표되며 프로그램은 본격적인 세계관 구축을 마쳤다.
그리고 이번에 공개된 강남의 합류는 이러한 '체인지 스트릿'의 서사에 새로운 결을 더한다.
일본에서 태어나 한국에서 오랜 기간 활동하며 한국으로 귀화한 강남은 양국 문화의 공통점과 차이점, 감정의 온도, 언어가 만들어내는 미묘한 뉘앙스를 누구보다 잘 이해하는 인물이다. 음악 활동 경험 또한 탄탄해 각 도시에서 펼쳐지는 무대들이 담아내는 감정선을 예능적 감각과 현실적인 언어로 풀어낼 최적의 '문화 해석자'로 손꼽힌다.
특히 강남은 한국 아티스트들이 일본 거리에서 느끼는 낯섦부터 일본 아티스트들이 한국 무대에서 경험하는 새로운 자극까지 스튜디오에서 그 차이를 재치있게 설명하고 그 사이를 잇는 가교 역할을 맡는다. 강남은 무대 뒤의 공기, 거리의 온기, 버스킹 현장에서 흐르는 무드까지 세심하게 짚어내며 시청자에게 가장 직관적이고도 따뜻한 공감 포인트를 전달할 계획이다.
한편, 양국의 거리와 사람, 문화가 하나의 무대로 이어지는 글로벌 음악 예능프로그램 '체인지 스트릿'은 ㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA가 공동 제작하며, 오는 12월 20일부터 매주 토요일 저녁 9시 30분 ENA채널에서 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
