[SCin스타] “도기 그 자체” ‘모범택시3’ 이제훈, 촬영장 비하인…

[스포츠조선 조민정 기자] 이제훈이 '모범택시3' 촬영 현장에서 남긴 다채로운 비하인드 컷을 공개했다.
27일 이제훈은 자신의 SNS 계정에 일본 로케이션 현장 곳곳에서 찍은 사진들을 연달아 업로드하며 팬들의 이목을 집중시켰다.
공개한 사진에서 이제훈은 새하얀 수트 차림으로 건물 옥상 난간에 몸을 기댄 채 하늘을 향해 포효하듯 웃고 있는 모습. 푸른 하늘 아래 해방감 가득한 표정이 '김도기'의 당당한 에너지를 그대로 옮겨놓은 듯하다. 다음은 깔끔한 화이트 셔츠와 블랙 리본 타이가 포인트인 의상을 입고 촬영 대본을 검토하는 모습이 포착됐다. 집중한 눈빛 속에서 특유의 날카로운 '도기'의 기운이 묻어났다.
또 신성한 사찰 앞에서 장난스러운 포즈를 취하며 분위기를 환기시키는 모습이나 계단에서 극 중 갱단으로 보이는 무리 뒤에서 장난스런 표정을 짓는 이제훈의 모습이 현장 분위기를 한층 부드럽게 만드는 모습도 함께 담겼다.
한편 '모범택시3' 2회에서 김도기(이제훈)는 글로벌 불법 사금융 조직 '네코머니'를 일망타진하며 첫 복수 대행을 성공시켰다. 22일 방송된 2회 시청률은 닐슨코리아 전국 가구 기준 9%를 기록했다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com