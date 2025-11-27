[공식] 온주완♥방민아, 발리에서 결혼식 올리나…소속사 "확인 어려워"
|
|
|사진 제공=SBS '미녀 공심이'
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 온주완과 걸스데이 출신 배우 방민아의 결혼식이 비밀리에 치러질 예정이다.
온주완 소속사 해와달엔터테인먼트는 27일 스포츠조선에 "두 사람의 결혼식은 가족들만 함께 하는 비공개 예식으로 진행될 예정"이라며 "확인이 불가한 점 양해 부탁드린다"고 밝혔다.
앞서 이날 마이데일리는 온주완과 방민아가 이번 주말 인도네시아 발리에서 결혼식을 올린다고 보도했다. 보도에 따르면 양가 가족들만 초대해 간소하게 결혼식을 치를 예정으로, 걸스데이 멤버들의 참석 여부 역시 불투명하다.
온주완과 방민아는 2016년 SBS 드라마 '미녀 공심이'를 통해 처음으로 인연을 맺었다. 이후 연예계 선후배로 지내다, 2021년 뮤지컬 '그날들'에서 재회하며 가까운 사이로 발전했다. 특히 온주완은 지난해 방민아가 부친상을 당했을 당시에도 장례 기간 내내 자리를 지키며 위로한 것으로 알려졌다.
온주완은 2002년 SBS 드라마 '야인시대'로 데뷔했다. 이듬해 KBS2 '산장미팅-장미의 전쟁'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 영화 '발레교습소', '돈의 맛', '인간중독', SBS 드라마 '펀치', '펜트하우스' 등에 출연했다. 현재는 뮤지컬 '마하고니'를 통해 관객들과 만나고 있다.
방민아는 2010년 그룹 걸스데이로 연예계에 데뷔했다. 그는 '미녀 공심이'를 통해 본격적으로 배우의 길을 걸었다. 이후 SBS 드라마 '절대그이', 티빙 '딜리버리맨' 등에 출연하며 열연을 펼쳤다. 방민아는 2023년 결혼한 소진에 이어 걸스데이 내 두 번째 기혼자가 됐다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.