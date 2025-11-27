'이병헌♥' 이민정, 으리으리한 시댁 방문…박물관이라 해도 믿을 대저택
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이민정이 시댁 모임을 갔다.
27일 이민정의 유튜브 채널에서는 '얼떨결에 초대당한 BH 가족 모임. 허락받고 찍었습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이민정은 "오늘은 우리 준후 할머니 댁에 놀러 가는 날이다. 할머니 집에 갔다가 준후의 고모, 지안 언니가 하고 있는 반려견 유치원에 갈 것"이라며 아들 준후 군과 시댁으로 향했다.
이민정은 "박찬욱 감독님이 '공동경비구역JSA' 할 때 (이병헌 어머니의) 김치김밥을 드셔보셨는데 이거 가지고 사업을 하고 싶다고 하셨다더라. 그래서 그 김치김밥 레시피를 알려달라 할 것"이라 밝혔다.
할머니 댁에 도착한 준후 군은 할머니를 보자마자 할머니 품에 쏙 안겼다. 이병헌의 본가에는 이병헌의 화보와 어린 시절 사진들이 곳곳에 꾸며져 있었다. 이민정은 "이런 것들을 어머님들이 소중하게 생각하시더라. 사진이 제일 남는다고 생각해서 팬들이 해주신 액자 같은 건 버리지 않고 엄청 모으시는 거 같다"고 밝혔다.
김치김밥을 만든 후에는 김밥을 싸 들고 이지안이 운영하는 반려견 유치원에 갔다. 이병헌도 딸과 함께 유치원을 찾아오며 이병헌 가족이 모두 모였다.
하지만 구독자 50만 명이 넘지 않아 이병헌의 얼굴은 아직 블러 처리됐다. 제작진은 "업로드 50만 되기 전에 올라가는데 아쉽지 않냐"고 물었지만 이미정은 "아쉽진 않다. 제가 아쉬울 거야 아무것도 없다. 저는 사실 오빠 말대로 계속 그냥 블러였으면 좋겠다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
