이민정, ♥이병헌母부터 시누이까지 전격 공개…"50만 넘어도 BH 블러처…

기사입력 2025-11-27 22:17


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이민정이 자신의 시댁이자 이병헌의 본가를 전격 공개했다.

이민정은 27일 자신의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에 '얼떨결에 초대당한 BH 가족 모임. 허락받고 찍었습니다. *준후야 도와줘'라는 제목의 영상을 공개했다.

이민정은 남편 이병헌의 과거가 고스란히 남아 있는 시댁 풍경부터, 미스코리아 출신 시누이가 운영하는 반려견 유치원까지 공개하며 'BH 가족'의 일상을 전했다.

영상에서 이민정이 카메라를 들고 시댁 곳곳을 둘러보자, 실내는 말 그대로 '이병헌 역사관'이었다. 젊은 시절 화보부터 드라마·영화 스틸컷, 팬들이 선물한 액자, 행사 사진까지 여러 시대의 이병헌이 벽과 선반을 가득 채우고 있었다. 특히 영화 '좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈' 시기 콘셉트로 촬영한 사진, 데뷔 초 20대 시절 사진, 어린 시절 가족 사진 등이 연달아 등장하자 이민정은 "이렇게까지 많을 줄 몰랐다", "파도 파도 계속 나온다"며 웃음을 터뜨렸다.

그는 "어머님이 팬들이 만들어주신 액자를 제일 소중하게 생각하신다. 사진이 제일 남는다고 믿으셔서 팬분들 작품을 거의 안 버리고 다 모아두시는 것 같다"며 시어머니의 남다른 '아들 사랑'을 전했다.

이날 이민정은 김치김밥 레시피를 시어머니에게 배운 후 이병헌의 여동생이자 시누이 이지안이 운영 중인 반려견 호텔 겸 유치원 '풀프렌즈'를 찾았다.


이민정은 카메라를 향해 "여러분이 알고 계시다시피, 미모의 미스코리아 출신 이지안 사장님입니다"라며 시누이를 소개했다. 내부에는 대형견과 소형견이 함께 있는 놀이 공간, 반려견 생일 파티용 케이크와 장식 등 전문 유치원다운 시설이 마련돼 있었다.

준우는 강아지들 사이를 뛰어다니며 인사를 건네고, 이민정은 "완전히 어린이집 같다"며 놀라워했다. 이어 준우가 가족 반려견 '구름이' 목욕과 그루밍에 도전하는 모습까지 담겼고 이병헌의 가족들이 모두 모이는 장면도 공개됐다. 이병헌이 어머니와 대화를 나누는 모습도 등장해 눈길을 끌었다.

영상 말미, 이민정은 BH 가족 이야기를 나누며 채널에 대한 생각도 솔직하게 털어놨다. 이병헌은 계속 블러처리되면서 정작 이민정은 "내가 아쉬울 건 없다. 내 얼굴을 잘 나오니까. 그냥 오빠 말대로 계속 지금처럼 블러처리했으면 좋겠다"고 말해 웃음을 샀다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

