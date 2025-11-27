이민정, ♥이병헌母부터 시누이까지 전격 공개…"50만 넘어도 BH 블러처…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이민정이 자신의 시댁이자 이병헌의 본가를 전격 공개했다.
영상에서 이민정이 카메라를 들고 시댁 곳곳을 둘러보자, 실내는 말 그대로 '이병헌 역사관'이었다. 젊은 시절 화보부터 드라마·영화 스틸컷, 팬들이 선물한 액자, 행사 사진까지 여러 시대의 이병헌이 벽과 선반을 가득 채우고 있었다. 특히 영화 '좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈' 시기 콘셉트로 촬영한 사진, 데뷔 초 20대 시절 사진, 어린 시절 가족 사진 등이 연달아 등장하자 이민정은 "이렇게까지 많을 줄 몰랐다", "파도 파도 계속 나온다"며 웃음을 터뜨렸다.
|
|
|
|
준우는 강아지들 사이를 뛰어다니며 인사를 건네고, 이민정은 "완전히 어린이집 같다"며 놀라워했다. 이어 준우가 가족 반려견 '구름이' 목욕과 그루밍에 도전하는 모습까지 담겼고 이병헌의 가족들이 모두 모이는 장면도 공개됐다. 이병헌이 어머니와 대화를 나누는 모습도 등장해 눈길을 끌었다.
영상 말미, 이민정은 BH 가족 이야기를 나누며 채널에 대한 생각도 솔직하게 털어놨다. 이병헌은 계속 블러처리되면서 정작 이민정은 "내가 아쉬울 건 없다. 내 얼굴을 잘 나오니까. 그냥 오빠 말대로 계속 지금처럼 블러처리했으면 좋겠다"고 말해 웃음을 샀다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com