'박수홍♥' 김다예, 마약 검사 받았다 "변호사, 내 체형 보고 중독자일…

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 박수홍의 아내 김다예가 온갖 루머로 마약 검사까지 받았다고 고백했다.
27일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에서는 '처음 밝히는 박수홍♥김다예 첫 만남부터 시험관 출산까지 전부 공개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
2019년 자선행사에서 처음 만났다는 박수홍 김다예 부부. 박수홍은 "나한테 너무 관심이 없더라"라고 토로했고 김다예는 "TV를 많이 안 봤고 너무 유명한 사람이지만 세대가 다르기 때문에 우리 또래에서의 관심 있는 연예인은 아니었다"고 솔직히 말해 웃음을 안겼다.
하지만 박수홍의 오랜 구애 끝에 두 사람은 연인으로 발전했다. 하지만 두 사람이 연애했을 당시 박수홍는 가정사로 힘든 시간을 보내고 있었다. 김다예는 "일단 살려야 되니까 어떻게든 지켜야겠다 생각했는데 공론화가 되면서 제가 옆에 있다는 이유로 같이 공격을 받았다"고 털어놨다.
박수홍은 "(김다예가) 마약하고 한번도 마주치지도 않은 사업가한테 차를 받고 라스베가스 가서 도박을 했다더라. 비자가 없다. 미국에 들어가 본 적이 없다"며 "우리가 지나가면 뒤에서 '마약'이라며 수군거렸다. 소변 검사, 모발 검사 다 해서 다 제출했다"고 억울해했다.
김다예는 "당시 변호사가 우리가 물적 증거 다 준비하기 전에도 딱 한 마디 하더라. 절대 마약하신 분이 아니라더라. '알아주셔서 감사하다' 했는데 마약을 하면 사람이 말라진다더라. 저는 그때 정신이 버틸 수 없으니까 단 것만 계속 먹었다. 그래서 중독자가 이런 체형을 가질 수 없다더라"라며 "스폰서 루머도 막 나오니까 이것도 거짓이 확실하다더라. 스폰을 받는 여성을 꽤 많이 봤는데 아니라더라. 모델 같은 분이었다고 명백히 거짓 임을 확신한다더라. 감사했지만 뭔가 마음에 남았다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
박수홍은 "아버지는 스트레스로 눈 수술을 하시고 어머님은 공황장애가 오셨다. 근데도 살고 싶어서 붙잡게 되더라. 이 사람은 근데도 나를 안 놨다. 나랑 싸워준다고 법무법인에 취업했다"고 고마워했고 김다예는 "명예훼손 사건으로 싸울 때 의기투합해서 법무법인에서도 제안을 주셔서 같이 상담하고 도와드렸다"고 밝혔다.