유재석, ‘개그계 군기’ 실토…“지석진 내 후배, 엎드려뻗쳐 시키면 해야…

유재석, ‘개그계 군기’ 실토…“지석진 내 후배, 엎드려뻗쳐 시키면 해야지”
[스포츠조선 김준석 기자] 유재석이 지석진의 도발(?)을 단번에 제압하며 개그계 군기 잡기 에피소드를 펼쳤다.
27일 방송된 tvN 예능 '식스센스:시티투어2'에서는 게스트 김원훈, 엄지윤과 함께 서울 마포구에서 다섯 번째 가짜 찾기 여행이 진행됐다.
이날 녹화에서 지석진이 초반부터 유재석에게 도발을 걸며 분위기를 달궜다. 김원훈·엄지윤 앞에서 지석진은 "기어오르는 애들은 초반에 잡아야 한다"며 "(유재석을) 내가 20년 전에 못 잡았다"고 억울해했다.
하지만 유재석은 가만있지 않았다. 즉시 "20년 전에 지석진 형은 내 후배였다"며 따끔하게 정리해버린 것. 실제로 유재석은 KBS 공채 개그맨으로 데뷔해 지석진보다 '선배'다.
이어 유재석은 "그때 같으면 엎드려뻗쳐 하면 해야 했다. 시대가 아주 좋아졌다"고 농담을 던지며 분위기를 단번에 장악했다.
지석진은 더 이상 말을 잇지 못한 채 웃음을 터뜨려 현장을 폭소로 물들였다.
한편 tvN '식스센스:시티투어2'는 유재석, 지석진, 고경표, 미미가 도심 속 가짜 장소를 찾는 여행 버라이어티로, 매주 목요일 오후 8시 40분 방송된다.
narusi@sportschosun.com
