FA 보상 비웃어버린 김재환 충격 편법...원태인, 노시환 따라하지 않을 이유가 없다

기사입력 2025-11-27 20:07


FA 보상 비웃어버린 김재환 충격 편법...원태인, 노시환 따라하지 않을…
스포츠조선DB

[스포츠조선 김용 기자] 김재환 사실상 FA가 된 논란의 진짜 문제, 이제 대어급 FA들은 이 옵션을 다 원할 거라는 점.

김재환 논란이 쉽사리 가라앉지 않고 있다.

김재환은 자유의 몸이 됐다. 두산 베어스가 26일 김재환을 보류 명단에서 제외했다고 공식 발표했기 때문이다. 새 팀과의 계약은 보류 명단 공시일인 30일 이후 가능하지만, 이견 없는 자유의 몸이다.

비FA 다년 계약 제도가 악용이 된 사례다. 김재환은 4년 전 두산과 115억원 FA 계약을 할 때 특이한 조항을 넣었다. 계약 만료 후 두산과 우선 협상을 하지만, 그 협상이 결렬되면 자신을 자유 계약 선수로 풀어달라는 것이었다.

그래서인지 김재환은 FA 신청을 하지 않았다. 모두가 의아해했다. 처음에는 올해 성적이 너무 안좋았으니, 두산에 남겠다는 의지를 FA 미신청으로 표현한 줄 알았다. 그런데 그게 아니었다. 시장에 나가겠다는 의지였다.


FA 보상 비웃어버린 김재환 충격 편법...원태인, 노시환 따라하지 않을…
30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 두산 김재환이 안타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/
FA가 아닌데 어떻게 나가나. 4년 전 옵션 조항이 중요했다. 우선 협상은 의미가 없었다. 김재환 입장에서는 최선을 다해 협상하는 것처럼 하고, 자유 계약으로 풀어달라고 하면 그만이었다. 사실상의 옵트아웃을 포함시킨 것과 다름 없었다.

중요한 건 그냥 나가는 게 아니었다. FA보다 무서운 선수가 돼버렸다. FA 신분이면 보상 규정이 발목을 잡는데, 이렇게 할 경우 FA가 아니니 다른 구단이 보상 없이 그를 데려갈 수 있었다. 이전 비FA 다년 계약이 없던 시절이면 단년 계약밖에 못 하니 이런 선택을 안 했을 것이다. 하지만 다년 계약 제도가 있으니, 사실상 FA 계약을 하는 것과 다름 없는 상황이 됐다. 그것도 보상 없이.


FA 보상 비웃어버린 김재환 충격 편법...원태인, 노시환 따라하지 않을…
스포츠조선DB
냉정히 자신에게 유리할 조항을 잘 넣었다고 봐야 하겠지만, 편법임은 부인할 수 없다. 가장 중요한 건 김재환이 논란 속에 두산을 떠난 것도 떠난 것이지만 앞으로 FA가 될 선수들에게는 너무 좋은 모델이 됐다는 것이다. 반대로 구단들에게는 최악이다.


팀들의 경쟁 속에 갈 곳을 정할 수 있는 대어 선수들은, FA 협상에서 '나도 그 조항을 넣어달라'고 할 게 뻔하다. 이렇게 좋은 예가 있었는데, 넣지 않는 게 이상할 듯. 곤란하다는 구단은 경쟁에서 밀릴 수 있고, 결국 조항을 넣어주는 구단이 승자가 될 것이다. 4년 후 보상 없이 한 번 더 대형 계약을 체결할 기회를 갖는 건 보상 있는 FA와 하늘과 땅 차이다.

당장 내년 FA 시장에 투-타 초대어 원태인(삼성) 노시환(한화)이 나온다. FA 계약을 하든, 다년 계약을 하든 이번 김재환과 같은 옵션을 요긴하게(?) 활용할 후보들이다. 이런 사례가 늘어나면 FA 등급제는 유명무실해질 수 있다. KBO와 이사회의 빠른 규정 보완이 필요한 이유다. 시장 질서가 무너질 수 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"미성년 남미새라고 모욕" 故김새론 모친, 김수현 변호사 '징계 요청' [전문]

2.

박민영, 美 경찰에 붙잡혀..당황한 표정 포착 (퍼펙트 글로우)

3.

민희진, 법정서 오열 "방시혁 구애로 입사→뉴진스 성공 시켜, 왜 해임당해야 하나"

4.

이이경 루머 폭로자, '10억 공갈 시나리오' 짜고 있었다…사전 모의까지 적나라[SC이슈]

5.

송지효, 충격적인 차 내부…쿠팡 보냉 가방까지 "반납할 거야" 다급한 해명

스포츠 많이본뉴스
1.

그 나이스하던 '차기 주장'은, 왜 두산에 폭탄을 던졌나...풀기 힘든 외인 보류권 딜레마

2.

52억원↑ 선발 보장까지, 그러나 결국 '두산'이었다…"4년 뒤 '가성비' 소리 나오게 하겠습니다" [인터뷰]

3.

"잉글랜드, 홍명보호 16강서 만나는 것이 '최상'" 대한민국 조 2위 조별리그 통과…'단짝' 손흥민→케인, 첫 A매치 충돌 '기대'

4.

김포FC 선수단, '사랑의 이불 빨래방' 봉사활동 참여

5.

원주 DB, 'DB식당' 팬 초청 이벤트

스포츠 많이본뉴스
1.

그 나이스하던 '차기 주장'은, 왜 두산에 폭탄을 던졌나...풀기 힘든 외인 보류권 딜레마

2.

52억원↑ 선발 보장까지, 그러나 결국 '두산'이었다…"4년 뒤 '가성비' 소리 나오게 하겠습니다" [인터뷰]

3.

"잉글랜드, 홍명보호 16강서 만나는 것이 '최상'" 대한민국 조 2위 조별리그 통과…'단짝' 손흥민→케인, 첫 A매치 충돌 '기대'

4.

김포FC 선수단, '사랑의 이불 빨래방' 봉사활동 참여

5.

원주 DB, 'DB식당' 팬 초청 이벤트

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.