'구단 역대 2위 10연승 미쳤다' 1위 독주 도로공사 누가 막나…난적 …

도로공사는 27일 김천체육관에서 열린 '진에어 2025~2026시즌 V리그 여자부' 페퍼저축은행과 2라운드 경기에서 세트스코어 3대0(25-19, 25-21, 25-23)으로 이겼다. 도로공사는 시즌 성적 10승1패, 승점 28점을 기록해 선두를 질주했다. 3위 페퍼저축은행은 승점 추가에 실패해 6승4패, 승점 16점에 머물렀다.
도로공사 외국인 주포 모마는 두 팀 통틀어 가장 많은 22득점을 기록했다. 김세인이 13득점으로 맹활약하며 타나차의 공백을 지웠고, 이지윤은 10득점, 강소휘는 9득점으로 뒤를 이었다.
10연승을 달린 도로공사는 구단 최다 연승 단독 2위 기록을 세웠다. 구단 역대 최다 연승 기록은 2021~2022시즌에 달성한 12연승이다.
역대 여자부 팀 최다 연승 기록은 현대건설이 보유하고 있다. 2021~2022시즌과 2022~2023시즌 15연승을 기록했다.
도로공사는 지난달 21일 페퍼저축은행과 1라운드 경기에서 세트스코어 2대3으로 석패했다. 이후 한번도 진 적이 없었는데, 이날 페퍼저축은행을 올 시즌 처음 꺾으면서 10연승의 제물로 삼고 설욕을 제대로 했다.
장소연 페퍼저축은행은 올해 도로공사에 유일한 패배를 안긴 팀이지만 "1라운드에 붙은 도로공사와 지금 도로공사는 경기력이 다르다. 그때는 시마무라(아시아쿼터 미들블로커)를 상대가 몰랐고, 서로 모르는 상황이었다. 도로공사는 삼각편대(모마-타나차-강소휘)가 잘 가동되고 있다. 타나차와 강소휘 어느 한 쪽이라도 저지시켜야 잘 풀어가지 않을까 생각한다"고 했다.
김종민 도로공사 감독은 "연승보다는 오늘(27일) 경기에 더 집중하고 싶다. 선수들이 지금 피로감이 있고, 훈련하는 모습을 봐도 무거운 게 보인다. 오늘 경기가 위기가 되지 않을까"라고 난적 페퍼저축은행을 만나는 것을 경계했다.
발목 부상으로 빠진 도로공사 타나차. 사진제공=KOVO
페퍼저축은행 시마무라. 사진제공=KOVO
도로공사는 1세트 시작부터 놀란 가슴을 쓸어내려야 했다. 타나차가 발목을 갑자기 삐끗하는 바람에 4-2 상황에서 김세인과 교체됐기 때문. 당장 병원을 갈 정도로 부상이 심각하진 않았지만, 선수가 놀란 상태라 라커룸에서 쉬도록 배려했다.
대신 모마와 교체 투입된 김세인이 펄펄 날았다. 1세트에만 모마가 9득점, 김세인이 6득점을 기록하며 공격을 이끌었다. 14-13에서 모마의 백어택 이후 이예은이 서브 에이스를 터트리면서 16-3으로 달아났고, 모마와 김세인 쌍포가 부지런히 공격을 퍼부으면서 25-19로 손쉽게 세트를 끝냈다.
2세트는 역전극을 펼쳤다. 11-18까지 끌려가다 모마의 백어택 2득점과 김세인의 서브 에이스를 묶어 14-18까지 쫓아갔다. 14-19에서는 강소휘가 판을 뒤집었다. 강소휘가 2연속 오픈 공격 성공 후 시마무라의 이동 공격까지 블로킹해 17-19로 좁혔다. 모마의 백어택으로 18-19, 강소휘가 시마무라의 속공을 한번 더 가로막아 19-19로 균형을 맞췄다. 20-20 이후 강소휘가 공격 4득점을 몰아치고, 이윤정의 서브 에이스까지 터지면서 25-21 역전에 성공했다. 강소휘는 2세트에 팀에서 가장 많은 7점을 뽑았다.
3세트도 마찬가지. 도로공사는 11-13으로 끌려가다 김세인의 오픈 공격, 모마의 서브 에이스, 이윤정의 블로킹을 더해 14-13으로 뒤집었다. 갑자기 강소휘와 모마의 공격이 막히는 바람에 20-21로 흐름을 내주긴 했지만, 21-21에서 조이의 네트터치 범실이 나온 덕분에 22-21로 다시 뒤집었다. 23-23에서 김세인의 퀵오픈과 모마의 백어택으로 셧아웃 승리에 쐐기를 박았다.