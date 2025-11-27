'5위의 기적' 성남, 또 한번 드라마 썼다...이랜드 1대0으로 꺾고 …

|
[목동=스포츠조선 박찬준 기자]성남FC가 승격에 한 걸음 더 다가섰다.
비기기만 해도 되는, 유리한 고지에 있던 이랜드는 '하던대로'를 외쳤다. 김도균 이랜드 감독은 "전략적으로 나갈 필요가 있지만, 늘 하던대로 전방에서 압박하고 재차 공격에 나가는 우리 플레이를 할 계획"이라고 했다. 베스트11 역시 직전 정규리그 최종전에서 안산 그리너스에 6대0으로 승리를 거뒀던 멤버 그대로 내보냈다. 다만 김 감독은 무승부만 해도 올라갈 수 있다는 점이 독이 될 수 있다는 것을 경계했다. 김 감독은 "비긴다는 마음으로 해서 결과가 좋았던 것을 보지 못했다. 우리는 승리를 목표로 잡았다"고 했다.
무조건 이겨야 하는 성남은 변화를 택했다. 주전 미드필더인 사무엘 마저 독감으로 빠진만큼 불가피한 선택이었다. 전경준 성남 감독은 "준비 시간이 많지 않아서 우리가 하던거에 조금 수정했다. 경기 운영 자체를 토너먼트처럼 변화를 줬다"며 "결과적으로 무조건 이겨야 하기 때문에, 우리가 더 효율적으로 할 수 있는 방식을 준비했다"고 했다.
팽팽한 흐름이 이어졌다. 에울레르의 프리킥은 골대를 넘어갔고, 성남의 반격은 이랜드의 육탄방어에 막혔다. 성남도 유주안 등 공격적인 카드를 넣으며 기어를 올렸다. 이랜드는 31분 절묘한 침투패스를 받은 오인표가 페널티박스 안에서 걸려 넘어졌다. 이랜드 벤치는 페널티킥이라고 항의했지만, 주심의 휘슬은 울리지 않았다.
성남은 딱 한번의 찬스를 살렸다. 38분 오른쪽에서 신재원이 올려준 크로스를 후이즈가 헤더로 연결했다. 볼은 그대로 구성윤 골키퍼를 넘어 이랜드 골망을 흔들었다. 경기 전 김 감독이 가장 경계하던 두 선수에게 골을 허용했다. 성남은 41분 3명의 선수를 투입하며 굳히기에 나섰다. 이랜드는 총공세에 나섰다. 46분 변경준이 좋은 위치에서 터닝슈팅을 때렸지만, 양한빈 골키퍼의 선방에 걸렸다. 47분 박창환의 슈팅은 골대를 맞고 나왔다. 이랜드는 마지막까지 사력을 다했지만, 결국 경기는 성남의 1대0 승리로 마무리됐다.
성남은 30일 부천종합운동장에서 K리그2 3위로 PO에 직행한 부천FC와 격돌한다.
