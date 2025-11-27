'이다인♥' 이승기, 결혼 후 첫 토크쇼 출연..한효주→수지 최고 여사친…

[스포츠조선 조지영 기자] 이승기가 MBN '김주하의 데이앤나잇'을 통해 17년 만에 방송 토크쇼 출연을 예고했다.
매주 토요일 밤 9시 40분 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 게스트의 인생사를 돌아보며 감동과 웃음을 선사하는 '김주하의 데이앤나잇'은 지난 22일 방송된 1회가 종편과 케이블에서 방송된 토요일 예능 중에서 시청률 1위를 차지하는 쾌거를 달성했다.
21년간 가수, 배우, MC 세 분야에서 독보적 커리어를 완성한 멀티테이너의 정석,이승기는 오는 29일 방송될 '김주하의 데이앤나잇' 2회에 게스트로 출연해 솔직, 유쾌한 입담을 터트린다. 데뷔 이래 최초로 MBN에 출연한 이승기는 '야심만만' 이후 무려 17년 만에 출연한 토크쇼에서 그동안 갈고닦은 예능감은 물론 인간 이승기의 진솔한 이야기로 뜻깊은 웃음과 감동을 선사한다.
특히 이승기는 '김주하의 데이앤나잇'에 출연을 결심한 이유 중 하나로 김주하, 문세윤, 조째즈의 조합을 뽑아 3 MC를 궁금하게 한다. 이에 이승기는 "섞어찌개도 이런 섞어찌개가 없다!"라는 명쾌한 한마디를 날려 현장을 웃음바다로 만든다. 베테랑 MC 이승기의 유쾌한 평가에 김주하, 문세윤, 조째즈는 어떤 반응을 보일지 귀추가 주목된다.
또한 올해 결혼 3년 차를 맞는 이승기는 이다인과 결혼 당시, 이세영과 양세형이 상상도 못 한 거액을 축의금으로 보내 깜짝 놀랐던 일화를 밝힌다. 더불어 연예계 대표 인맥 부자로 유명한 이승기는 한효주, 수지, 하지원, 이세영 중 가장 친한 여사친을 묻는 질문에 거침없는 대답을 전해 눈길을 사로잡는다. 과연 축의금 공동 1위를 차지한 이세영, 양세형이 이승기에게 남긴 말은 무엇인지, 쟁쟁한 여배우들로 이뤄진 이승기의 여사친 중 아내 이다인도 인정한다는 이승기의 연예계 절친 여사친은 누구인지 호기심을 자아낸다.
그런가 하면 이승기는 예능 MC로서 승승장구의 길을 열어준 '1박 2일' 합류 썰을 최초로 공개한다. 이승기가 "쉬는 시간에 제육 덮밥 먹고 있던 강호동이 캐스팅했다"라며 역사적인 순간을 생생하게 재현한 것. 이승기가 얘기하는 당시 상황과 '1박 2일' 합류가 이승기에게 준 영향은 무엇일지, 관심을 모은다.
제작진 측은 "흔쾌히 출연을 허락해 준 이승기에게 무한한 감사를 드린다"라며 "이승기는 대한민국 대표 MC답게, 김주하, 문세윤, 조째즈가 고민하던 프로그램의 엔딩 포즈까지 척척 제안했다. 이승기가 제안한 엔딩 포즈를 꼭 본 방송으로 확인해달라"라고 전했다.
한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 첫 방송 된다.