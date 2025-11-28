시청률 1위 굳힌 ‘키괜’… 장기용♥안은진, 로맨스 제대로 불붙었다

닐슨코리아에 따르면 27일 방송된 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!' 6회는 수도권 6.1%, 순간 최고 8.1%를 기록했다. 평일 미니시리즈 전체 1위를 지킨 데 이어 2049 시청률도 평균 2%, 순간 최고 2.72%까지 오르며 목요일 방송 전 프로그램 1위를 차지했다. 2049 지표 상승세가 뚜렷해 향후 흥행 속도에도 기대가 쏠린다.
이날 방송에서는 공지혁(장기용), 고다림(안은진), 김선우(김무준), 유하영(우다비)의 사각 로맨스가 본격적으로 뒤얽혔다. 서로를 좋아하면서도 표현할 수 없는 공지혁과 고다림의 감정선은 시청자의 가슴을 가장 세차게 흔든 핵심 장면이었다.
공지혁은 우연히 김선우·유하영의 입맞춤을 목격한 뒤, 고다림이 상처받지 않도록 다림을 와락 끌어안았다. 그 순간부터 네 사람의 감정은 복잡하게 꼬이기 시작했다. 김선우는 고다림을 향한 호감을 드러냈지만 다림은 눈치채지 못했고, 김선우를 짝사랑하는 유하영은 네 사람의 관계 속에서 불안감을 키웠다. 공지혁은 이 모든 상황을 오해한 채 혼자 속앓이를 이어갔다.
그럼에도 공지혁과 고다림의 마음은 멈추지 않았다. 고다림은 경쟁 PT를 앞두고 제주도 추억이 담긴 네잎클로버를 건네며 공지혁을 응원했고, 공지혁은 무심한 듯 다정하게 다림을 챙기며 '츤데레' 매력을 드러냈다. 결국 술에 취한 고다림은 "나 흔들린다. 잘해주지 말라. 오늘까지만 흔들리겠다"고 진심을 털어놓는다. 이 말은 공지혁의 마음을 다시 뒤흔들었지만, 그는 다음날 아무렇지 않은 척 다림을 배려했다.
그러나 고다림이 갑자기 쓰러지면서 상황은 바뀌었다. 공지혁은 다림을 업고 응급실로 달려갔고, 잠든 다림에게 "힘들어하지도 말고 흔들리지도 마라. 지금 이 순간 너를 지켜주는 사람은 나 하나면 좋겠다. 너 옆에는 나만 있었으면 좋겠다. 아무래도 내가 미친 것 같다"라고 속내를 고백했다. 이 장면은 시청자 반응을 폭발적으로 끌어올린 엔딩이었다.
6회는 서로를 향한 감정을 억누르려는 두 사람의 고막 먹먹한 감정선을 강렬한 텐션으로 그려냈다. 여기에 직관적인 대사와 장기용·안은진의 탄탄한 연기 호흡이 더해져 극의 몰입도를 크게 끌어올렸다.
말미 공개된 7회 예고에서는 두 사람이 더 깊게 흔들리는 장면이 등장해 궁금증을 자극했다. 언제쯤 두 사람이 마음을 확인하고 사랑을 시작할지 '키스는 괜히 해서!'는 매주 수·목요일 오후 9시 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com