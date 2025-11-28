[공식]하이브, 홍콩 화재 참사에 5억 기부 "유가족 지원"

기사입력 2025-11-28 11:18


[공식]하이브, 홍콩 화재 참사에 5억 기부 "유가족 지원"

[스포츠조선 김소희 기자]하이브 뮤직그룹 APAC이 홍콩 고층 아파트단지 화재 참사 희생자들에게 애도를 전하며, 피해 복구 성금을 기부했다.

하이브 뮤직그룹 APAC 6개 레이블(빅히트 뮤직, 빌리프랩, 쏘스뮤직, 플레디스 엔터테인먼트, KOZ 엔터테인먼트, 어도어)은 28일 "홍콩 화재 사고로 안타깝게 희생된 분들께 조의를 표한다"라며 "갑작스러운 비보로 큰 슬픔을 겪고 계신 모든 분들께 마음 깊이 위로를 전한다. 사고 지역의 피해가 조속히 수습되고 회복될 수 있기를 바란다"라고 밝혔다.

이와 함께 하이브 뮤직그룹 APAC은 희망브리지 전국재해구호협회에 5억원(약 266만 홍콩달러)을 기부했다. 성금은 홍콩 비영리단체와 함께 화재 참사 유가족을 지원하는 데 사용된다.

유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표는 "화재로 피해를 입은 모든 분들께 깊은 애도와 위로를 전한다"라며 "힘든 시간을 보내고 계신 분들께 조금이나마 도움이 되길 바라며 조속한 피해 복구를 기원한다"라고 말했다.

희망브리지 신훈 사무총장은 "홍콩 화재로 어려움을 겪는 분들을 위해 기부해준 하이브 뮤직그룹 APAC에 감사드린다"며 "전해주신 성금은 유가족을 위해 소중히 사용하겠다"고 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박서진, 父연명 치료 거부 선언에 폭풍 오열 "어떻게든 살 생각 해야지!" ('살림남')

2.

박정민, '청룡' 휩쓴 이유 있었다 "15kg 감량, 매일 10km 뛰어"(편스토랑)

3.

“父, 스스로 생 마감” 33세 유명 男배우, 비통 고백

4.

이서진 "신세계 정유경 회장과 어릴 때부터 절친, 딸 애니 태어난 것도 봤다"(비서진)

5.

김원희, 눈물로 전한 '딩크' 속사정 "♥남편과 결혼 전, 낳지말고 입양하자 합의"(퍼즐트립)

연예 많이본뉴스
1.

박서진, 父연명 치료 거부 선언에 폭풍 오열 "어떻게든 살 생각 해야지!" ('살림남')

2.

박정민, '청룡' 휩쓴 이유 있었다 "15kg 감량, 매일 10km 뛰어"(편스토랑)

3.

“父, 스스로 생 마감” 33세 유명 男배우, 비통 고백

4.

이서진 "신세계 정유경 회장과 어릴 때부터 절친, 딸 애니 태어난 것도 봤다"(비서진)

5.

김원희, 눈물로 전한 '딩크' 속사정 "♥남편과 결혼 전, 낳지말고 입양하자 합의"(퍼즐트립)

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민처럼 떠났어야" 'BBC' 공식 확인! 슬롯 경질 'NO'→문제는 떨어진 살라의 폼…72년 만의 굴욕, '이집트 왕' 직격탄

2.

'충격! 김민재 20경기 연속 풀타임, 이강인은 지구 2.5바퀴 돌았다' FIFPRO 보고서, 한국 간판선수들 '혹사의 아이콘' 선정. 선수협 우려 표명

3.

통산 타율 0.235 선수는, 왜 5년 만에 3번의 이적을 했을까...언젠가 터질 것 같은 '로또'의 기운이

4.

양키스 구단주가 이런 말을? "LAD 돈 많이 써 우승한 거 아니야", 감독 아닌 선수들 탓...벨린저 재계약 희박

5.

"홍명보가 웃는다" 오현규→설영우→양현준 '대폭발', 골→도움→골…황인범 '코리안 더비' 무산, 조규성 결장

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.