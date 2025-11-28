"가족사진 많이 없어 속상"…장민호, AI로 만든 돌아가신 아버지 모습에…

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 장민호와 김양, 김용필이 돌아가신 아버지 생각에 눈물을 훔친다.
28일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 지난주에 이어 장민호가 절친 김양, 김용필과 함께한 이천 여행이 계속된다. 이 과정에서 장민호, 김양, 김용필은 부모님을 향한 자식의 솔직한 마음을 털어놓으며 공감한다.
이날 공개되는 VCR 속 장민호는 이천 쌀을 활용한 '호마카세'를 선보인다. 장민호의 신박한 요리들이 쏟아지는 가운데 김양은 어머니가 아침에 싸주셨다는 오이김치를 꺼낸다. 이에 장민호는 "어머님은 잘 계셔?"라고 묻는다. 김양의 어머니는 25년째 혈액암으로 투병 중이다. 이를 잘 아는 절친 장민호가 어머니의 안부를 물은 것.
김양은 "그래도 요새 많이 호전되셨다"라며 "작년에 아빠가 돌아가셨다. 아버지를 떠나보내고 느꼈다. 나는 평소에 부모님 영상을 많이 찍어놨는데, 그렇게 남겨둔 영상들이 지금 너무 귀하게 느껴지더라. 살아 계실 때의 목소리를 들을 수 있어 너무 감사하고 행복하다"라고 털어놓는다. 마찬가지로 아버지를 하늘로 떠나보낸 김용필 역시 김양의 말에 크게 공감한다.
이를 듣던 장민호는 안타까워하며 "우리 집은 가족사진이 별로 없었다. 내가 어렵게 기억해 내지 않으면 어떻게 해도 그 모습을 볼 수 없다"라고 고개를 떨군다. 14년이 지나도 아버지를 그리워하는 아들의 절절한 마음에 모두의 눈시울이 붉어진다. 이어 화면에는 장민호가 아버지를 떠올리며 만든 '내 이름 아시죠' 무대도 공개된다.
그런데 스튜디오에서 VCR을 지켜보던 장민호가 깜짝 놀란다. 제작진이 AI 기술을 통해 장민호 아버지의 모습을 재현해 낸 것. 노래를 부르는 아들의 모습을 객석에서 바라보는 아버지의 모습이 나타나자, 순간 장민호의 눈가가 촉촉해진다. 이에 장민호는 AI지만 아버지를 만난 소감을 털어놔 '편스토랑' 스튜디오를 감동으로 물들였다는 전언이다. 이어 장민호는 "요즘 버릇처럼 어머니 영상을 찍고 있다. 혼자 가끔 보면서 웃는다"라며 건강한 어머니의 모습을 많이 남겨두려고 노력한다고 해 모두를 또 한 번 뭉클하게 만든다.