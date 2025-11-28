"가족사진 많이 없어 속상"…장민호, AI로 만든 돌아가신 아버지 모습에 '눈물' ('편스토랑')

기사입력 2025-11-28 15:26


"가족사진 많이 없어 속상"…장민호, AI로 만든 돌아가신 아버지 모습에…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 장민호와 김양, 김용필이 돌아가신 아버지 생각에 눈물을 훔친다.

28일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 지난주에 이어 장민호가 절친 김양, 김용필과 함께한 이천 여행이 계속된다. 이 과정에서 장민호, 김양, 김용필은 부모님을 향한 자식의 솔직한 마음을 털어놓으며 공감한다.

이날 공개되는 VCR 속 장민호는 이천 쌀을 활용한 '호마카세'를 선보인다. 장민호의 신박한 요리들이 쏟아지는 가운데 김양은 어머니가 아침에 싸주셨다는 오이김치를 꺼낸다. 이에 장민호는 "어머님은 잘 계셔?"라고 묻는다. 김양의 어머니는 25년째 혈액암으로 투병 중이다. 이를 잘 아는 절친 장민호가 어머니의 안부를 물은 것.

김양은 "그래도 요새 많이 호전되셨다"라며 "작년에 아빠가 돌아가셨다. 아버지를 떠나보내고 느꼈다. 나는 평소에 부모님 영상을 많이 찍어놨는데, 그렇게 남겨둔 영상들이 지금 너무 귀하게 느껴지더라. 살아 계실 때의 목소리를 들을 수 있어 너무 감사하고 행복하다"라고 털어놓는다. 마찬가지로 아버지를 하늘로 떠나보낸 김용필 역시 김양의 말에 크게 공감한다.

이를 듣던 장민호는 안타까워하며 "우리 집은 가족사진이 별로 없었다. 내가 어렵게 기억해 내지 않으면 어떻게 해도 그 모습을 볼 수 없다"라고 고개를 떨군다. 14년이 지나도 아버지를 그리워하는 아들의 절절한 마음에 모두의 눈시울이 붉어진다. 이어 화면에는 장민호가 아버지를 떠올리며 만든 '내 이름 아시죠' 무대도 공개된다.

그런데 스튜디오에서 VCR을 지켜보던 장민호가 깜짝 놀란다. 제작진이 AI 기술을 통해 장민호 아버지의 모습을 재현해 낸 것. 노래를 부르는 아들의 모습을 객석에서 바라보는 아버지의 모습이 나타나자, 순간 장민호의 눈가가 촉촉해진다. 이에 장민호는 AI지만 아버지를 만난 소감을 털어놔 '편스토랑' 스튜디오를 감동으로 물들였다는 전언이다. 이어 장민호는 "요즘 버릇처럼 어머니 영상을 찍고 있다. 혼자 가끔 보면서 웃는다"라며 건강한 어머니의 모습을 많이 남겨두려고 노력한다고 해 모두를 또 한 번 뭉클하게 만든다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 28일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故이순재 두 눈 실명 직전 마지막 모습..이서진 한마디에 오열(신세 많이 졌습니다)

2.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

3.

지드래곤, 미담 나왔다 "아픈 母에 '내년 봄도 봐야죠' 응원..권위 없는 착한 청년"

4.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

5.

비, 운동 중독인데 '고지혈증'.."휴대폰 볼 시간에 푸시업"(시즌비시즌)

연예 많이본뉴스
1.

故이순재 두 눈 실명 직전 마지막 모습..이서진 한마디에 오열(신세 많이 졌습니다)

2.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

3.

지드래곤, 미담 나왔다 "아픈 母에 '내년 봄도 봐야죠' 응원..권위 없는 착한 청년"

4.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

5.

비, 운동 중독인데 '고지혈증'.."휴대폰 볼 시간에 푸시업"(시즌비시즌)

스포츠 많이본뉴스
1.

'이게 웬 떡이냐' KT, 100억 FA 강백호 보상 선수로 '필승조' 한승혁 지명 [공식발표]

2.

[공식발표] 두산 최원준도 잡았다! 4년 최대 38억원 잔류

3.

471억 FA 광풍 속 '침묵'…일단 한고비 넘었다 → 내년 '최대어' 위한 준비 [SC포커스]

4.

186억 쾅! 새 감독 한마디에 곳간 털었다 → 두산 집토끼만 106억 FLEX + 80억 박찬호까지. 지원사격 제대로

5.

"유럽 복귀 없다" 손흥민 귀국, 11년 만의 축구 없는 '크리스마스 휴가'→토트넘 팬들과 '작별 인사'…월드컵 '올인', "겨울에 잘 쉴 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.