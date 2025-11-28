원지, 지하 2층 6평 사무실 논란 후폭풍…3번 사과에도 구독자 줄줄이 이탈
[스포츠조선 이유나 기자]유명 여행 유튜버 원지가 새 사무실을 공개한 뒤 불거진 '직원 혹사·열악한 근무 환경' 논란으로 무려 세 차례 사과문을 올렸음에도 구독자 약 2만 명이 이탈하는 등 여론의 거센 비판에 직면했다.
28일 오후 기준 원지의 유튜브 채널 '원지의 하루' 구독자 수는 100만 명으로, 논란 전인 지난 21일 기준 102만 명에서 약 2만 명 감소한 수치다. 구독자 급감은 지난 20일 공개된 '6평 사무실' 영상 이후 이어지고 있다.
문제의 영상에는 지하 2층, 약 6평 규모의 창문 없는 작은 사무실에서 직원 3~4명이 업무를 수행하는 장면이 담겼다. 화면 속 좁고 답답한 공간에 대해 시청자들은 "닭장 수준", "환기도 안 되는 곳에서 일하게 한다", "100만 유튜버가 직원 복지에 소홀하다" 등 비판을 쏟아냈다. 급기야 원지는 해당 영상을 비공개 처리했다.
원지는 첫 번째 해명에서 "영상만으로는 건물의 전체 환기 시스템이나 구조가 충분히 전달되지 않아 실제보다 열악하게 보였을 수 있다"며 "창문은 없지만 건물 환기 시스템을 고려해 사무실을 계약했다"고 설명했다. 이어 "첫 사무실이라 미숙한 부분이 많았다. 남겨주신 의견을 바탕으로 개선하겠다"고 말했다.
그러나 비난은 잦아들지 않았다. 오랜 기간 원지를 지켜본 구독자들은 원지가 개인 사무실은 한남동 뷰 좋은 공간으로 따로 마련해둔 점, 비즈니스석 탑승과 명품 소비 등을 공개해온 점을 지적하며 "직원 복지는 뒷전 아니냐"고 재차 비판했다.
논란이 커지자 원지는 21일 다시 사과문을 내고 "직원들이 매일 시간을 보내는 공간인 만큼 근무 환경과 복지를 가장 먼저 생각했어야 했다"며 "고용주로서 제 배려가 부족했고, 안일하게 판단한 제 불찰"이라고 인정했다. 이어 "직원들과 논의해 쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 즉시 이전하겠다"고 밝혔다.
