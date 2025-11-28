홍진경, 40kg대로 빠진 뒤 '뼈말라' 비키니 자태...인생 휴가서 힐링 중

기사입력 2025-11-28 23:24


홍진경, 40kg대로 빠진 뒤 '뼈말라' 비키니 자태...인생 휴가서 힐…

홍진경, 40kg대로 빠진 뒤 '뼈말라' 비키니 자태...인생 휴가서 힐…

홍진경, 40kg대로 빠진 뒤 '뼈말라' 비키니 자태...인생 휴가서 힐…

홍진경, 40kg대로 빠진 뒤 '뼈말라' 비키니 자태...인생 휴가서 힐…

홍진경, 40kg대로 빠진 뒤 '뼈말라' 비키니 자태...인생 휴가서 힐…

홍진경, 40kg대로 빠진 뒤 '뼈말라' 비키니 자태...인생 휴가서 힐…

홍진경, 40kg대로 빠진 뒤 '뼈말라' 비키니 자태...인생 휴가서 힐…

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 홍진경이 놀라운 몸매를 자랑했다.

28일 홍진경은 "얼마만의 휴식인지.. #인생 휴가"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 휴가지에서 행복한 시간을 보내고 있는 홍진경의 모습이 담겨있다.

늦게까지 잠을 자거나 수영과 요가를 하고 춤을 추는 등 온전히 자신만의 시간을 보내며 힐링 중인 홍진경. 이때 음악에 맞춰 숨겨왔던 남다른 춤 실력을 자랑 중인 홍진경의 모습이 눈길을 끈다.

특히 수영복을 입거나 민소매 의상을 착용한 채 완벽한 휴가룩을 선보이고 있는 홍진경은 이 과정에서 놀랍도록 깡마른 몸매를 뽐내고 있어 시선을 집중시켰다.


홍진경, 40kg대로 빠진 뒤 '뼈말라' 비키니 자태...인생 휴가서 힐…

홍진경, 40kg대로 빠진 뒤 '뼈말라' 비키니 자태...인생 휴가서 힐…
앞서 홍진경은 지난달 23일 유튜브 채널을 통해 다이어트 식단을 공유, 이 과정에서 "얼마 전에 몸무게 앞자리 '4'를 한번 봤다. 근데 '4'를 봤을 때는 진짜 몰골이 좀 아파보이더라"며 "'12세부터 60세가 다 보인다'는 댓글이 달린 적 있다"고 해 놀라움을 안긴 바 있다.

한편 홍진경은 지난 2003년 5세 연상의 사업가 결혼해 결혼 7년 만인 2010년 딸 라엘 양을 낳았으나, 결혼 22년 만인 지난 8월 이혼 소식을 알렸다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이용대 “배구밖에 안 보인다”…열애설 질문엔 “오늘은 패스”

2.

'사별' 정선희, 남친 부모님에 이혼 숨기려는 女에 "상처 치유 안 돼" 공감

3.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

4.

‘남극의 셰프’ 펭귄 학대 논란에 입 열었다…“출연진 아닌 연구요원”[공식]

5.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

연예 많이본뉴스
1.

이용대 “배구밖에 안 보인다”…열애설 질문엔 “오늘은 패스”

2.

'사별' 정선희, 남친 부모님에 이혼 숨기려는 女에 "상처 치유 안 돼" 공감

3.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

4.

‘남극의 셰프’ 펭귄 학대 논란에 입 열었다…“출연진 아닌 연구요원”[공식]

5.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이게 웬 떡이냐' KT, 100억 FA 강백호 보상 선수로 '필승조' 한승혁 지명 [공식발표]

2.

KT는 왜 1년밖에 못 쓸수 있는, 예비 FA 한승혁을 보상 선수로 지명했을까

3.

471억 FA 광풍 속 '침묵'…일단 한고비 넘었다 → 내년 '최대어' 위한 준비 [SC포커스]

4.

김재환 때문에 온통 난리, 그런데 '갑툭튀' 키움? 주판알은 튕겨봤다, 그런데...

5.

[공식발표] 두산 최원준도 잡았다! 4년 최대 38억원 잔류

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.