태연, 솔로 데뷔 10년 담은 '파노라마'…"이 여정 함께해줘 감사"[일…

태연, 솔로 데뷔 10년 담은 '파노라마'…"이 여정 함께해줘 감사"[일문일답]

기사입력 2025-12-01 17:55


사진 제공=SM엔터테인먼트

사진 제공=SM엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 소녀시대 태연이 솔로 데뷔 10주년 첫 컴필레이션 앨범 'Panorama'를 오늘 발매한다.

1일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 음원 공개되는 'Panorama : The Best of TAEYEON'(파노라마 : 더 베스트 오브 태연)은 신곡이자 타이틀곡 '인사 (Panorama)'를 포함, 태연이 그동안 선보인 수많은 곡 가운데 대표적인 시기와 장르로 선별한 총 24트랙이 수록된다. 이에 지난 10년간의 태연 활동을 한 폭의 파노라마로 만나볼 수 있다.

타이틀곡 '인사 (Panorama)'는 생동감 있는 피아노와 신디사이저, 강렬한 드럼 라인 위에 거칠게 몰아치는 기타 멜로디가 어우러진 Pop Rock(팝 록) 장르의 곡으로, 지난 시간과 앞으로 다가올 날들에 인사를 전하는 내용을 담은 가사와 섬세함과 파워풀함을 오가는 태연의 보컬이 깊은 울림과 카타르시스를 선사한다.

뮤직비디오는 사고로 기억을 잃은 태연이 우연히 자신과 닮은 소녀를 만나 즉흥 여행을 떠나며 꿈 같은 하루를 보내는 스토리를 로드 무비 형식으로 담았으며, 태연의 싱그러운 비주얼과 한 편의 단편 영화를 보는 듯 드라마틱한 연출, 감각적인 영상미가 어우러지며 곡의 벅찬 감성을 배가시킬 예정이다.


사진 제공=SM엔터테인먼트
또한 이번 앨범에는 넬(NELL)의 보컬 김종완이 태연을 위해 2025년 버전으로 새롭게 믹스한 'Time Lapse (2025 Mix)'(타임 랩스), 원곡을 재구성해 태연만의 목소리로 재탄생한 'I (Solo Ver.)'(아이), 오직 CD로만 감상할 수 있는 라이브 세션 버전의 '인사 (Panorama) (Live Studio Session) (CD Only)' 등도 수록되어 있으며, 많은 사랑을 받아온 태연의 명곡을 새로운 버전으로 만날 수 있는 선물 같은 트랙들인 만큼, 뜨거운 반응을 얻을 것으로 보인다.


사진 제공=SM엔터테인먼트
아래는 태연이 직접 답한 이번 앨범 관련 일문일답.

Q. 데뷔 10주년을 맞은 소회와 지금까지 함께해준 팬들에게 한 마디

A. 이 여정을 함께해줘서 늘 감사한 마음으로 노래해요. 이번 10주년을 계기로 더 좋은 모습 보여드릴게요.


Q. 데뷔곡 'I'를 10년만에 새로운 버전으로도 선보이게 됐는데 다시 선보이는 소감

A. 저에겐 너무나 시그니처가 된 곡이라 너무 소중하기에 새로운 버전도 만들게 됐어요. 새로운 곡도 좋지만 기존 곡들이 갖고 있는 매력을 다른 시선으로도 표현해 보고 싶었어요.

Q. 이번 앨범에 대표적인 시기와 장르로 선별한 24트랙이 수록되어 있는데, 포함하지 못해서 아쉬운 곡 하나만 꼽는다면?

A. 한 곡만 고르기 어려워서 두 곡. 미니 3집의 수록곡 'Circus'와 'Something New'

Q. 신곡이자 타이틀곡 '인사 (Panorama)'는 어떤 곡인지?

A. 과거의 나와 미래의 나에게 소중한 인사를 건네는 이야기예요. 팬들을 생각하며 탄생하게 된 곡입니다.

Q. 앞으로 맞이할 아티스트 태연의 10년을 예상해 본다면?

A. 더 편안해지고 더 행복해진 모습으로 사람들 앞에, 또는 나 스스로에게 더 당당한 모습일 것 같습니다.


사진 제공=SM엔터테인먼트

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

