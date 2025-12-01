[공식]트리플에스, 24명서 4개 유닛되자…초동 36만장 돌파한 미소녀즈

한터차트에 따르면 지난달 24일 발매한 트리플에스 미소녀즈(msnz)의 새 앨범 'Beyond Beauty'가 약 36만2000장의 초동(발매 후 일주일 동안의 판매 수치)을 기록, 웨이브(WAV, 팬덤명)의 뜨거운 사랑을 입증했다.
트리플에스 미소녀즈(msnz)의 'Beyond Beauty'는 첫 날부터 18만장의 판매량을 기록한데 이어 둘째 날 20만장, 넷째 날 30만장을 뛰어넘는 거침없는 상승세로 눈길을 끌었다.
이뿐만이 아니다. 뮤직비디오 역시 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 받으며 높은 조회수를 기록하고 있는 것. 트리플에스 미소녀즈(msnz) 네 유닛 moon, sun, neptune, zenith의 리드트랙 뮤직비디오와 스페셜 클립은 2000만뷰를 훌쩍 뛰어 넘었다.
트리플에스 미소녀즈(msnz)는 지난 주 앨범이 마지막 트랙이자 특별한 캐럴 'Christmas Alone'으로 음악 프로그램 활동에 시동을 걸었다. 그리고 본격적인 유닛 퍼포먼스 역시 준비 중이다. moon, sun, neptune, zenith는 각각 리드트랙 'Fly Up', 'Cameo Love', 'Bubble Gum Girl', 'Q&A' 무대로 색다른 개성과 매력을 보여주겠단 각오다.
트리플에스 미소녀즈(msnz)는 미소녀 유전자 결합으로 탄생한 새 디멘션(DIMENSION)이다. moon은 설린과 지연, 소현, 카에데, 시온, 린으로, sun은 신위, 유연, 마유, 채원, 채연, 혜린으로 구성됐다. neptune에는 서연과 다현, 나경, 니엔, 코토네, 서아가, zenith에는 하연, 연지, 지우, 유빈, 주빈, 수민이 합류했다.
더욱이 트리플에스 미소녀즈(msnz) 멤버들의 구성은 물론, 리드 트랙들이 모두 글로벌 팬들이 직접 참여한 그래비티(Gravity)를 통해 결정되면서 그 의미를 더했다.
트리플에스 미소녀즈(msnz)는 더욱 다양한 방송과 콘텐츠로 팬들과 적극 소통할 계획이다.