“이게 무료라고?” 이찬원 급흥분… ‘톡파원25시’ 라스베이거스 코스에 …

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC '톡파원 25시'가 월요일 밤을 전 세계 여행지로 물들였다.
1일 방송된 '톡파원 25시'는 샘 해밍턴이 게스트로 합류한 가운데 호주 멜버른, 중국 칭하이성, 미국 라스베이거스까지 이어지는 초대형 글로벌 여행 코스를 공개하며 시청자들을 사로잡았다.
이날 '톡파원 직구'는 '살기 좋은 도시'로 손꼽히는 호주 멜버른 한 달 살기 코스를 집중 탐구했다. 도심 초역세권 숙소의 프라이빗 발코니와 고급 부대시설이 공개되자 출연진은 "여기서 살면 안 돌아갈 듯"이라며 감탄을 쏟아냈다. 이어 세인트 킬다 비치에서 맛보는 피시앤칩스·크랩 요리, 그리고 물 위를 달리는 수상 바이크 체험까지 색다른 액티비티가 여행 욕구를 자극했다.
하이라이트는 멜버른 근교 명소 그레이트 오션 로드. 더 그로토, 런던 브리지, 12사도 등 죽기 전에 꼭 봐야 할 풍경들이 연달아 펼쳐지며 "이게 CG가 아니라고?"라는 감탄을 이끌었다.
중국 칭하이성으로 떠난 중국 톡파원은 10월에도 눈이 내리는 일월산과 티베트 불교 성지 타얼사 투어를 공개했다. 금빛 대금와전과 티베트 문화가 어우러진 장면이 스튜디오를 압도했고, 차카염호에서는 끝없이 펼쳐진 거울 호수 풍경이 등장했다. 양세찬은 "여기가 인생샷 성지"라며 놀라워했다.
미국 톡파원은 "200달러로 라스베이거스를 즐기기"라는 파격적인 콘셉트로 시작했다. 이집트·뉴욕 등 다양한 국가 분위기를 구현한 테마 호텔 투어에 이어 서커스 공연까지 무료로 즐기며 출연진의 부러움을 샀다. 이찬원은 "이게 무료라고? 퀄리티 미쳤다"고 감탄했다.
이어 5성급 뷔페에서 식사를 즐긴 뒤, 현대미술가 우고 론디노네의 '세븐 매직 마운틴스'를 무료로 관람하는 갓성비 코스를 선보였다. 나이트 투어 버스를 타고 라스베이거스 메인 스트립의 화려한 야경을 감상한 뒤, 북미 최대 대관람차에서 도시의 불빛을 한눈에 담으며 여행을 마무리했다. 스피어 외벽에 상영된 지드래곤 글로벌 캠페인 영상도 시선을 사로잡았다.
한편 이날 시청률은 닐슨코리아 유료가구 기준 수도권 2.6%, 전국 2.4%를 기록했다.
JTBC '톡파원 25시'는 매주 월요일 오후 8시 50분 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com