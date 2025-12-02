[공식]송가인, 美 LA 콘서트 개최…글로벌 향하는 'K-트롯여제'

기사입력 2025-12-02 09:10


[공식]송가인, 美 LA 콘서트 개최…글로벌 향하는 'K-트롯여제'
사진 제공=제이지스타

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 송가인이 미국 콘서트 개최를 확정, 트로트의 아름다움을 알린다.

송가인은 오는 2026년 2월 14일 오후 7시, 15일 오후 6시 양일간 미국 LA 페창가 시어터에서 콘서트 '가인달 The 차오르다'를 개최한다.

'가인달 The 차오르다'는 한국 정통 트로트의 대표 아티스트인 송가인이 한국적인 아름다움의 정수를 세계 무대에 선보이는 자리다. 교민들에게는 고국의 추억과 자부심을, 해외 관객들에게는 한국 음악의 미와 여운을 선사한다.

송가인은 한국만의 정서는 물론, 전통 가락을 현대적으로 해석한 음악과 트로트의 본질을 선보이겠다는 다짐이다. '가인이어라', '엄마아리랑', '아사달' 등 히트곡 무대들을 비롯해 송가인만의 음악 색이 묻어나는 무대들로 관객들과 잊지 못할 시간을 보낼 계획이다.

이번 미국 콘서트는 지난 2022년 LA 단독 콘서트 이후 약 3년 만에 다시 열리는 미국 단독 콘서트라는 점에서도 의미가 깊다. 당시 공연이 현지 교민 사회는 물론 미국 현지 음악 팬들에게도 강렬한 인상을 남겼던 만큼, 이번 무대는 더욱 확장된 송가인의 위상과 세계 무대에서의 존재감을 확인하는 자리가 될 전망이다.

특히 송가인의 대표곡 '가인이어라'는 최근 국내 음악 교과서에 수록되며 문화적, 교육적 가치를 인정받은 바 있다. 전 세대가 함께 부르고 배우는 '국민 가수'로서의 상징성을 갖게 된 만큼, 이번 LA 콘서트는 한국 전통 음악의 정통성과 아름다움을 세계에 다시 한번 각인시키는 특별한 계기가 될 예정이다.

미국 LA에서 진행될 '가인달 The 차오르다' 콘서트는 미국 현지 시간 기준 12월 4일 오후 3시 티켓 판매처 티켓마스터와 코리아콘서트넷을 통해 오픈될 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

