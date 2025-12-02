유재명X윤세아, 인생 2막 사랑법… ‘러브 미’가 꺼낸 어른 멜로

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 새 금요시리즈 '러브 미'에서 유재명과 윤세아가 인생 제2막의 사랑을 어떻게 시작하는지 직접 풀어놓으며 기대감을 높였다.
'러브 미'는 내 인생만 유난히 애틋했던 어쩌면 조금은 이기적이어서 더 평범한 가족이 각자의 사랑을 다시 시작하며 성장을 겪는 이야기. '비밀의 숲'에서 깊은 여운을 남겼던 두 배우가 다시 만나 2막 멜로를 그린다는 사실만으로도 화제를 모았고 공개된 커플 포스터에 이어 두 사람이 직접 전한 사랑 방식이 드라마의 감정선을 더욱 짙게 만든다.
유재명이 연기하는 서진호는 동사무소 동장으로 웃으며 살아내는 법만 배운 인물이다. 겉으론 태연해 보이지만 속은 곪을 만큼 지쳐 있고 주어진 짐을 책임이라 여기며 묵묵히 버텨온 인생을 살아왔다. 유재명은 "가족과 다투고 상처받아도 타고난 선함으로 이내 잊는 사람"이라고 진호를 설명했다. 그의 사랑은 특별한 방식이 있는 것이 아니라 매일 실수하고 후회하면서도 다시 하루를 여는 마음에 가까운 '조건 없는 가족애'였다.
하지만 아내를 잃고 삶이 한순간에 무너진 뒤 진호는 처음으로 자신에게 시선을 돌린다. "내가 행복해야 가족도 행복하다"는 깨달음, 타인을 사랑하기 전에 자신을 수용해야 한다는 감정의 변곡점을 지나며 그는 사랑받아도 되는 사람이라는 사실을 서서히 받아들인다. 윤세아가 연기하는 진자영과의 만남은 그 변화의 출발점이다. 유재명은 "진호의 사랑은 끝난 이야기가 아니라 매일 다시 살아내는 현재진행형"이라고 말하며 인생 2막의 감정선을 예고했다.
반면 윤세아가 연기하는 진자영은 사교적이고 따뜻한 낭만 가이드다. 여행지에서조차 설렘 없는 표정으로 앉아 있는 진호를 처음 발견한 순간부터 그녀의 사랑은 '기다림'이라는 한 단어로 표현된다. 윤세아는 "상대의 감정을 서둘러 바꾸려 하지 않고, 곁에서 묵묵히 기다려주는 것"이 자영의 사랑 방식이라고 설명했다. 상대를 끌어당기기보다, 스스로 문이 열릴 때까지 조용히 곁에 존재하는 방식. 그 기다림이 진호의 닫힌 감정을 다시 움직이게 하는 힘으로 작용한다.
'러브 미'의 진짜 힘은 상처를 해결하는 해답을 제시하는 것이 아니라 감정을 다시 허용하는 과정을 섬세하게 비춘다는 점이다. 사랑의 속도도 상처를 꺼내는 방식도 서로 다르지만 결국 두 사람의 감정은 같은 방향으로 수렴한다. 말없이 스며드는 위로, 상실 이후에도 다시 사랑을 선택할 자격이 모두에게 있다는 용기, 이런 감정의 축적이 두 배우의 케미와 만나 깊은 울림을 만든다.
한편 '러브 미'는 스웨덴 오리지널 시리즈를 원작으로 하며 호주에서도 리메이크된 바 있는 작품이다. JTBC에서는 오는 19일 금요일 오후 8시 50분 1~2회 연속 방송으로 첫선을 보인다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com