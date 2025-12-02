장영란, 병원 폐업 후 게임하는 ♥남편 폭로 "母가 한의사 시키려고 고생…

장영란, 병원 폐업 후 게임하는 ♥남편 폭로 "母가 한의사 시키려고 고생했는데"
[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 장영란이 남편 한창의 취미 생활을 폭로했다.
1일 유튜브 채널 'A급 장영란'에서는 '장영란 백수 남편의 은밀한 취미 생활'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
야심한 새벽, 장영란은 "취미 생활은 뭐냐고 물었고 노트북 앞에 있는 한창은 "위스키 한잔을 즐기면서"라고 말했다. 이에 장영란은 "주식이나 이런 걸 하시나 보다. 공부하신다던데 논문 쓰시나보다"라고 추측했지만 한창은 "수능 때 함께 했던 스타크래프트"라며 게임 화면을 보여줬다.
장영란은 "12시 정도 되는 이 시간 스타와 함께 마무리하시냐. 이런 모습은 김삼임 여사님이 마아시냐"고 물었고 한창은 "모르실 거다"라며 민망해했다.
장영란은 "한의사 시키려고 고생 많이 하셨는데 참"이라며 "몇 시까지 이렇게 하고 주무시냐"고 물었다. 이에 한창은 "보통 1~2시까지 한다"고 답했다.
병원을 폐업한 후 여유를 즐기는 한창의 모습에 장영란은 "많은 사람들이 괜찮냐고 문자가 왔지만 사실 누구보다 백수 생활을 좋아한다"고 한창을 폭로해 웃음을 안겼다.
한편, 400평대 한방병원을 정리하고 6개월간 쉬었던 한창은 최근 홀로 운영할 수 있는 한의원 개원을 준비하고 있다고 밝혀 화제가 됐다.
