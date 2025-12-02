'41세' 김대호, '핑크빛' 하지원 놀랄 셀프 폭로..."여자에 환장한다" ('위대한 가이드')

기사입력 2025-12-02 13:30


'41세' 김대호, '핑크빛' 하지원 놀랄 셀프 폭로..."여자에 환장한…

'41세' 김대호, '핑크빛' 하지원 놀랄 셀프 폭로..."여자에 환장한…

[스포츠조선 정안지 기자]'위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 김대호와 박지민의 미묘한 기류가 포착된다.

12월 2일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 6회에서는 '다가이드' 최다니엘이 기획한 라오스 여행이 시작된다. 이를 위해 뭉친 '라둥이들' 김대호, 최다니엘, 전소민, 박지민의 케미가 첫 만남부터 폭발했다고 해 기대를 모은다.

이날 '라둥이들'은 공항에서 첫 만남을 가진다. 그중 김대호와 박지민은 김대호의 퇴사 후 무려 1년 만에 보는 사이. 박지민이 합류한다는 사실을 몰랐던 김대호는 깜짝 놀라고, 이를 지켜보던 전소민은 두 사람의 어색한 공기에 "둘이 사귀었던 거 아니야?"라며 의심을 터뜨린다.

이와 관련 박지민은 "대호 선배 여자 안 좋아하지 않냐"고 의미심장하게 던지고, 김대호는 "나 여자에 환장한다"며 폭탄 고백을 내놓아 스튜디오를 술렁이게 만든다. 과연 전소민이 포착한 두 사람의 미묘한 기류와, 이에 대한 김대호와 박지민의 반응은 무엇이었을지 궁금증이 더해진다.

그런가 하면 이번 여행 가이드로 나선 최다니엘은 '라둥이들'에게 라오스를 선택한 이유를 설명하며 "자연과 물을 즐길 수 있는 곳"이라고 소개한다. 평소 도시 감성의 '얼반파'답지 않은 선택에 멤버들은 의아해하지만, 그는 "누가 봐도 제가 좋아하는 풍경은 아니다. 그래도 용기 내 도전해 보고 싶었다. 나의 도전이 담긴 여행"이라고 포부를 밝힌다.

하지만 '다가이드'가 미덥지 않은 절친 전소민은 라오스 경험자 김대호에게 "여차하면 오빠가 가이드해라"라고 귀띔하며 불안감을 드러낸다. 이때 박지민은 "라오스에서 클럽은 안 가셨어요?"라고 이야기를 꺼내며 "대호 선배는 여행 가면 꼭 클럽에 간다"고 폭로를 더해 김대호를 진땀 흘리게 한다.

한편, 첫 만남부터 웃음이 넘쳤던 '라둥이들'의 라오스 여행기를 확인할 수 있는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 오늘(2일) 저녁 8시 30분 방송된다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'60억 건물 경매 위기' 임창정, ♥서하얀 앞 오열 "네 마음이 공감 돼"

2.

'이혼 2번' 이지현, 난치병 투병·미용사 준비 고충 "사는 게 사는 게 아냐, 외로워" ('묵고살자')

3.

“시아야… 이제는 형수님?” 장동민, 20년 여사친 정시아 앞 ‘호칭 딜레마’

4.

박지성 피부상태 어떻길래..이영표 "관리 받아도 안돼, 남다르다"(배달왔수다)

5.

서동주, '美변호사 사칭 의혹' 반박 "한국서 재택 근무..졸업장·자격증으로 증명" ('또도동')

연예 많이본뉴스
1.

'60억 건물 경매 위기' 임창정, ♥서하얀 앞 오열 "네 마음이 공감 돼"

2.

'이혼 2번' 이지현, 난치병 투병·미용사 준비 고충 "사는 게 사는 게 아냐, 외로워" ('묵고살자')

3.

“시아야… 이제는 형수님?” 장동민, 20년 여사친 정시아 앞 ‘호칭 딜레마’

4.

박지성 피부상태 어떻길래..이영표 "관리 받아도 안돼, 남다르다"(배달왔수다)

5.

서동주, '美변호사 사칭 의혹' 반박 "한국서 재택 근무..졸업장·자격증으로 증명" ('또도동')

스포츠 많이본뉴스
1.

"직접 이야기 들어보겠다" SSG 드디어 결론 냈다, 김재환 만난다[SC핫이슈]

2.

FA로 죽다 살아난 KT, 장성우-황재균 계약은? 시간 오래 걸릴 수 있다 왜?

3.

한화가 '4000만불' 투수 낳다니! → 폰세, 역대 'KBO 역수출' 최고액 예약. 돈방석 확정적

4.

'손흥민 온다고' 티켓 수요 폭증! 영구 결번+동상 건립…'최악의 부진' SON 앞에서도 망신 당하나

5.

"3년 계약 유력, 한국서 발전한 덕분" 또한번 집중조명된 韓 '유학' → 빅리그 경험 20G 뿐인데 '금의환향' [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.