[인터뷰③] '윗집 사람들' 하정우 "'아침마당' 출연? (공)효진이가 듣고 덥석 물어"

기사입력 2025-12-02 16:12


사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 겸 감독 하정우가 KBS1 '아침마당' 출연 비하인드를 전했다.

하정우는 2일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저는 멍석을 깔아주면 잘 못하는 스타일인데, ('아침마당'을 듣고) 효진이가 덥석 물었다"고 했다.

3일 개봉하는 영화 '윗집 사람들'은 매일 밤 섹다른 층간소음으로 인해 윗집 부부(하정우·이하늬)와 아랫집 부부(공효진·김동욱)가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 예측불허 이야기로, 하정우가 '롤러코스터', '허삼관', '로비'에 이어 네 번째 연출을 맡았다. 그는 연출과 함께 아랫집 부부에게 이색적인 제안을 하러 온 윗집 남편 김 선생을 연기했다.

하정우는 공효진과 영화 '러브픽션' 이후 13년 만에 재회해 영화 팬들의 기대를 모았다. 그는 아랫집 아내 정아 역에 공효진을 캐스팅한 계기에 대해 "효진이가 좋아하는 캐릭터라는 걸 믿어 의심치 않았다. 처음에 번역본을 보고서는 좀 납득하기 어려워해서, 시나리오를 보지 말고 영화 원작을 봐달라고 했다. 촬영 직전까지 남은 기간 동안 시나리오를 고쳐서 만족할 만한 수준까지 수정하겠다고 믿어달라고 했다"고 설명했다.

또 최근 하정우, 공효진, 이하늬, 김동욱은 영화 홍보차 '아침마당'에 출연해 시청자들에게 반가움을 선사하기도 했다. 하정우는 "처음에 '아침마당' 듣고 깜짝 놀랐다. 저 같은 스타일은 멍석을 깔아주면 잘 못하는데, 그걸 효진이가 '오빠 나가야 하는 거 아니야?'하고 덥석 물더라. 제가 효진이한테 부탁하면 효진이는 모든 걸 다 들어주는데, 차마 거절할 수 없었다"며 "효진이는 감각이 남다른 것 같다"고 웃으며 말했다.

또 작품 개봉을 앞두고 흥행 성적에 대해 솔직한 마음도 전했다. 하정우는 "다 때가 있는 것 같고, 하늘이 결정해 주는 것 같다. 사람들의 마음은 무대인사를 천 번, 만 번 하고 인터뷰를 하더라도 쉽게 움직일 수 없는 것 같다. 최선을 다해 영화를 만들고 나서 홍보하고 나면 그다음이 때인 것 같다"며 "저는 결과를 받아들일 준비를 마쳤다"고 털어놨다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

