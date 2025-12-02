[인터뷰①] '윗집 사람들' 공효진 "'10살 연하' ♥케빈 오, 내 멜로 연기보고 '기분 이상해!' 질투"

기사입력 2025-12-02 17:07


[인터뷰①] '윗집 사람들' 공효진 "'10살 연하' ♥케빈 오, 내 멜…
사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 공효진이 남편 케빈 오를 향한 깊은 애정을 드러냈다.

공효진은 2일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "케빈은 직업이 연기자가 아니다 보니, 제가 멜로 연기를 할 때 질투를 하는 편"이라고 했다.

3일 개봉하는 영화 '윗집 사람들'은 매일 밤 섹다른 층간소음으로 인해 윗집 부부(하정우·이하늬)와 아랫집 부부(공효진·김동욱)가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 예측불허 이야기로, 하정우가 '롤러코스터', '허삼관', '로비'에 이어 네 번째 연출을 맡았다. 공효진은 극 중 아랫집 아내 정아로 변신했다.

공효진은 2022년 10세 연하 싱어송라이터 케빈 오와 결혼해 달달한 신혼생활을 이어가고 있다. 그는 "영화를 찍고 나서 '진짜 나중에 부부가 다 저렇게 되는 거야?' 했다. 믿고 싶지 않은 현실이었다"며 "사람은 가장 가깝고 소중한 사람한테 공을 안 들이게 되지 않나. 부모와 자식 관계도 그렇고, 부부 관계에서도 그렇게 되는 거 같은데, 참 슬픈 인간의 굴레이구나 싶었다"고 말했다.

이어 "저희 영화가 사랑에 대한 동심을 파괴하는 작품처럼 비치면 어쩌나 싶었다. 영화를 함께 만든 분들 중에서도 이미 결혼 생활을 오랫동안 하신 분들도 계신데, 알콩달콩한 결혼 생활을 한 분들도 계신다. 먼 미래의 이야기를 들으면 아직은 체감이 잘 안 되는 것 같다"며 "남편은 미국에 있어서 아직 영화를 못 봤다"고 덧붙였다.

결혼 후 작품을 고르는 기준이 달라졌는지 묻자, 공효진은 "큰 틀로는 없지만, 은근히 신경을 쓰게 되는 것 같다"며 "이번 가족 시사회 때 아버지를 초대하지 못했다. 객석에 앉아 계시는 분들이 다 저희 아버지인 거 아실 텐데, 괜히 웃지도 못하시면 어쩌나 싶었다. 또 저에겐 새로운 가족이 생겼으니까 어쩔 수 없이 신경을 쓸 수밖에 없다. 특히나 케빈은 배우가 아니기 때문에 제가 멜로 연기를 하면 '조금 기분이 이상해~'라고 말한다(웃음). 제가 '익숙해져야 해!'라고 말해도, '안 볼래!' 이런다. 아직도 질투가 난다고 하면 감사하다. 그냥 저는 '싫구나~'하면서 귀엽게 바라본다"고 흐뭇함을 표했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'택시기사 된' 제아 태헌, 한달 수입 밝혔다 "400만~500만원, 나름 괜찮아"(넥스트태헌)

2.

정경호, 14년째 공개 연애 '수영♥'과 드디어 날 잡았나? "결혼식 날짜 알려달라"

3.

하하, 장모 경고 무시..결국 별♥ 울렸다 "아내 콘서트 준비 중 셋째 생겨" ('하하PD')

4.

심형탁子 하루, '키즈카페' 광고 모델 예약...수입만 '5억' 9개월차 '심스타'

5.

‘놀뭐→런닝맨’ 허경환, 유라인 탔지만 고정 無.."이런 저런 프로 전전긍긍하며 살아"

연예 많이본뉴스
1.

'택시기사 된' 제아 태헌, 한달 수입 밝혔다 "400만~500만원, 나름 괜찮아"(넥스트태헌)

2.

정경호, 14년째 공개 연애 '수영♥'과 드디어 날 잡았나? "결혼식 날짜 알려달라"

3.

하하, 장모 경고 무시..결국 별♥ 울렸다 "아내 콘서트 준비 중 셋째 생겨" ('하하PD')

4.

심형탁子 하루, '키즈카페' 광고 모델 예약...수입만 '5억' 9개월차 '심스타'

5.

‘놀뭐→런닝맨’ 허경환, 유라인 탔지만 고정 無.."이런 저런 프로 전전긍긍하며 살아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"역사적 승리. 한국, 중국 불태우다!" 1997년 소환한, 2025 농구대표팀. 中 최대 점수차 격파 타이기록 작성

2.

'미안한데 돈이 없어' 이정후의 팀 향한 분노 폭발 "1억 달러 이상은 힘들다"

3.

찔러도 피 한방울 안나올 것 같은 김현수가 울컥했다 "LG 떠나 많이 속상하지만, 이게 프로"

4.

남자농구 역사상 이런 리더는 없었다! 코트 안팎 절대 지배자 이현중. 실제 평가는? "B리그 최고의 아시아쿼터" 그 이유는?

5.

"최형우 단속 최우선" KIA, 김재환 패닉 바이 가능성 있나…1-2-4위 전원 결별, 어떻게 보강하나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.