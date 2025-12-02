김대호, 결정사도 놀란 MBC 퇴사 후 수입 "9개월간 4년치 연봉 벌어…

2일 '흙심인대호' 채널에는 '계약금이....억이요?! 재력OK 외모OK(?) 준비된 남자 김대호의 솔로 탈출 프로젝트'라는 제목의 영상이 업로드됐다.
영상에서 김대호는 결혼정보회사를 찾아 결혼에 대한 강한 의지를 드러내며 "50세 전에는 할 거다. 출산 의지도 있다"고 밝혔다.
마지막 연애가 10년 전이었다는 김대호는 "연애를 제대하고 처음 해서 횟수는 4~5번 정도 했다"며 "연애하는 매 순간 결혼을 생각했다. 근데 인연이라는 게 사소한 다툼 때문에 헤어지는 것 같다"고 털어놨다.
결혼 상대로 원하는 스타일에 대해 "솔직하게 말씀드리면 귀찮게 안 하는 스타일이다. 진지하게 자신의 인생을 정말 사랑하는 사람이면 좋겠다. 서로만 바라보지 않고 손잡고 같은 방향 보면서 같이 갔으면 좋겠다"며 "가장 지치고 힘들 때 서로 옆에 있어 주는 0번 친구를 원한다"고 말했다.
좋아하는 외모에 대해서는 "외모를 많이 본다. 배우 고윤정 같은 스타일을 좋아한다"고 솔직하게 밝혔다. 또한 상대방의 종교와 관련해 "나한테 강요하지만 않으면 다 괜찮다. 종교적 이유로 제사 지내는 게 어려워도 상관없다"며 "내가 사랑한다면 내 사람이니까 친척 다 모일 때 아내가 안 와도 상관없다"고 전했다.
김대호는 가장 중요한 수입 이야기가 나오자 "요즘 나쁘지 않다. 퇴사하고 9개월 동안 MBC 4년 치 연봉을 벌었다. 4년을 당겨 사는 느낌"이라고 고백해 놀라움을 자아냈다. 자산 규모에 대해서는 "일단 주소지가 2개 있고, 지금 회사 들어갈 때 계약금도 받았다"고 당당하게 말했다. 이어 매니저에게만 계약금 액수를 공개했고, 이를 들은 매니저는 화들짝 놀라며 "대박이다. 갑자기 잘생겨 보인다"며 감탄했다.
김대호는 선호하는 직업에 대해 "예술, 스포츠계를 원한다. 근데 같은 방송 계열 말고 미술이나 음악 예술계가 좋다"고 밝혔다.