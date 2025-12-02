[SCin스타] '26세' 김유정, ♥홍종현과 입맞춤 1초전..'폭풍성장' 웨딩화보 공개
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김유정이 웨딩 사진 촬영 비하인드를 공개했다.
김유정은 2일 자신의 개인 계정에 여러 장의 사진을 게재했다.
공개? 사진 속 김유정은 순백의 웨딩드레스를 입고 화려한 미모를 빛내는 모습. 김유정은 가슴 라인이 확실하게 파인 드레스를 입고 가녀린 어깨를 드러내고 있어 시선을 끈다.
또한 김유정은 '친애하는 X' 속 남편인 홍종현과 입맞춤을 하는 듯한 사진까지 공개하면서 과몰입을 불러왔다.
한편 김유정의 '친애하는 X'는 매주 높은 화제성을 기록하면서 4주 연속 시리즈 중 신규구독기여 1위를 기록했다. 국내를 넘어 해외 인기도 계속해서 확산되고 있다. 미국 라쿠텐 비키(Rakuten Viki)에서 4주 연속 1위, 일본 디즈니+에서 최고 3위에 올랐다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com
