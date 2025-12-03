롯데시네마, 넥슨과 함께 '블루 아카이브' 4주년 기념 영화 단독 개봉[고재완의 K-ShowBIZ]

기사입력 2025-12-03 10:13


롯데시네마, 넥슨과 함께 '블루 아카이브' 4주년 기념 영화 단독 개봉[…

[고재완의 K-ShowBIZ] 롯데시네마가 넥슨과 손잡고 '블루 아카이브' 4주년을 기념한 영화 개봉과 다채로운 이벤트를 마련했다고 밝혔다.

오는 12일 롯데시네마에서 단독 개봉하는 '블루 아카이브 : 디 오케스트라 인 시네마'는 넥슨의 대표 인기 게임 '블루 아카이브'의 음악을 오케스트라 연주로 재해석한 '2025 사운드 아카이브 : 디 오케스트라' 공연 실황을 담은 작품이다.

이번 영화에는 'Constant Moderato', 'Aoharu', '꿈길 위의 꽃' 등 '블루 아카이브'를 대표하는 곡들의 오케스트라 편곡과 다양한 악기 및 보컬, 중창단 협연으로 완성된 풍성한 무대를 극장 스크린에서 생생하게 감상할 수 있다. 여기에 게임 개발진과 공연 관계자의 인터뷰가 더해져 오직 영화에서만 만날 수 있는 특별한 비하인드도 공개한다.

특히 이번 작품은 롯데시네마의 대표 음향 특화관인 광음시네마에서도 상영되어 오케스트라의 깊은 울림과 웅장함을 섬세한 사운드로 즐길 수 있다. 개봉에 맞춰 주차별 굿즈와 함께 다양한 오프라인 이벤트도 준비되어 있어 극장에서 4주년 축하 열기를 더욱 뜨겁게 이어갈 예정이다.

또한 롯데시네마 스위트샵(매점)에서는 블루 아카이브 콤보 세트와 함께 '아로프라 캔 키링 컵', '미니 말랑쿠션', '블루 아카이브 봉투 팝콘' 등 극장 단독 굿즈를 선보여 팬심을 사로잡을 전망이다.

영화 개봉을 기념해 롯데시네마 건대입구의 서브컬처 복합문화공간 브이스퀘어(V-SQAURE)에서 '블루 아카이브 4주년 미니 페스티벌'이 열린다. 브이스퀘어는 신규 일러스트를 활용한 콜라보 굿즈를 비롯해 오케스트라 특별 감상실, 전시, 포토존, 방명록 등 풍성한 콘텐츠를 선보이며 영화 관람과 자연스럽게 연결되는 체험 동선을 구성했다. 특히 '오케스트라 음감 카페' 콘셉트의 콜라보 카페에서는 '블루 아카이브'를 테마로 한 음료와 디저트를 제공해 팬들이 영화의 감동을 오프라인에서도 이어갈 수 있도록 준비했다.

'블루 아카이브 : 디 오케스트라 인 시네마'는 롯데시네마 월드타워, 건대입구를 비롯한 전국 31곳에서 상영되며 보다 자세한 내용은 롯데시네마 홈페이지 및 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

롯데컬처웍스는 "팬들이 극장에서 더욱 깊이 있게 '블루 아카이브'를 즐길 수 있도록 영화 개봉을 비롯한 다채로운 콜라보 이벤트를 준비했다"라며 "앞으로도 다양한 IP와 협업해 극장 공간을 활용한 특별한 콘텐츠를 지속 선보일 예정"이라고 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

2.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

3.

故 죠앤 11주기, 美 사망 미스터리..CSI도 원인 못 찾아

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

2.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

3.

故 죠앤 11주기, 美 사망 미스터리..CSI도 원인 못 찾아

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

스포츠 많이본뉴스
1.

"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"

2.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

3.

작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중

4.

'한국에서나 통했던 투수잖아…' 몸값 폭등한 폰세 향한 비판론 등장. KBO리그 레벨이 의심된다?

5.

홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.