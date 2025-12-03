음저협, 창작자 6만 명 시대 열었다…음악 저작권 성장 지속[고재완의 K-ShowBIZ]

기사입력 2025-12-03 10:19


음저협, 창작자 6만 명 시대 열었다…음악 저작권 성장 지속[고재완의 K-ShowBIZ]
사진=한국음악저작권협회

[고재완의 K-ShowBIZ] 국내 최대 음악 저작권 신탁관리단체인 사단법인 한국음악저작권협회(회장 추가열·이하 음저협)의 회원 수가 6만 명을 돌파했다. 음저협은 지난 2일 이를 기념해 6만 번째 회원으로 가입한 송혜교 씨에게 창작지원금을 전달하며, 창작자 권익 보호의 새로운 이정표를 세웠다.

1964년 창립된 음저협은 올해로 설립 61주년을 맞았다. 음저협은 2021년 4월 4만 명, 2023년 9월 5만 명을 넘어선 데 이어 2025년 11월경 6만 번째 회원을 맞이하게 됐다. 디지털 기반 음악 산업의 성장과 K-pop의 글로벌 확산이 이어지면서, 창작자들의 신탁 가입과 권익 보호에 대한 관심이 빠르게 높아진 결과로 풀이된다.

지난 2일 서울특별시 강서구에 위치한 음저협 본사에서 열린 기념식에서는 추가열 회장이 직접 6만 번째 회원 송혜교 씨에게 창작지원금 100만 원을 전달했다. 송혜교 씨는 "음악 창작자들의 권리를 위해 꾸준히 노력해온 음저협의 일원이 되어 기쁘다"며 "좋은 음악을 통해 사람들에게 감동을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

추가열 회장은 "대한민국 음악이 세계적인 문화로 자리 잡기까지, 무명 시절부터 지금까지 묵묵히 창작에 매진해온 수많은 음악인들의 땀과 열정이 있었다"며 "6만 명이라는 숫자는 단순한 회원 수를 넘어, 우리 사회에 감동과 위로를 전하는 6만 개의 목소리를 의미한다"고 말했다. 이어 "음저협은 모든 회원이 더 안정적인 창작 환경 속에서 활동할 수 있도록 징수 제도 개선과 투명한 분배, 그리고 복지 확대에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편, 음저협은 지난해 4,365억 원의 저작권료를 징수하며, 설립 이래 최초로 4,000억 원 이상을 분배하는 성과를 달성했다. 또한 음저협이 현재 신탁관리 중인 국내외 누적 저작물 수는 약 840만 곡에 달하며, 이는 음저협의 신탁관리 규모와 국제적 저작권 관리 역량이 꾸준히 확대되고 있음을 보여준다.

음저협은 이러한 성과를 바탕으로 앞으로도 디지털 환경 변화에 발맞춰 창작자 권익 보호 정책을 강화하고, 공정하고 투명한 저작권 생태계 조성을 위한 다양한 노력을 이어갈 계획이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

