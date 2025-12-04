"테이프로 묶어 놓고 때렸다" 9살 여아 감금+폭행+사체유기 잔혹 '충격'(꼬꼬무)

기사입력 2025-12-04 08:33


"테이프로 묶어 놓고 때렸다" 9살 여아 감금+폭행+사체유기 잔혹 '충격…

[스포츠조선 이유나 기자]SBS '꼬꼬무'에서 9세 여아가 평생을 견뎌야 했던 친모의 잔혹한 폭력이 조명되며 충격을 선사한다.

오는 4일 방송되는 '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(연출 이큰별 이동원 김병길, 이하 '꼬꼬무')는 '모두가 죽였다-박 선생과 꼭두각시 엄마'를 주제로, 배우 김소은, 한지현, 음악감독 김문정이 출격해 9세 아이에게 가해진 베란다 감금, 폭행, 굶주림에서 사체유기까지 이어진 친모의 끔찍한 폭행이 공개된다.

한 야산에서 암매장된 채 발견된 9세 여아 지수(가명)를 살해한 피의자로 지목된 친모는 "테이프에 묶어놓고 때렸어요"라고 밝혀 충격을 선사한다. 친모는 지수가 잇따른 폭행에 정신을 잃자 방치하고 암매장까지 했다는 것. 심지어 "지수를 더 강하게 혼냈어야 하는데"라고 덧붙여 9세 인생을 가득 채운 참혹한 폭행을 공개해 스튜디오를 분노에 휩싸이게 한다.

이에 김소은은 "이건 엄마가 아니에요. 미친 것 같아"라며 지수가 겪은 참혹한 상황을 목도하고 폭풍 오열한다. 한지현은 "사람이 아닌 것 같아요"라며 수진씨의 파렴치한 자백에 경악하고, 김문정은 "답답해서 미칠 것 같아. 그냥 확 뒤엎고 싶다"라며 분노를 참지 못하고 끝내 눈물을 보인다.


"테이프로 묶어 놓고 때렸다" 9살 여아 감금+폭행+사체유기 잔혹 '충격…
그러나 밝혀진 살인자는 친모가 아닌 친모와 지수가 신세지고 있던 집주인 박선생. 박선생의 집에는 지수 가족 뿐만 아니라 또 다른 가족까지 함께 지내고 있었고, 서로 얽히고설킨 기묘한 동거의 실체가 드러나며 모두를 충격에 빠뜨린다. 박 선생의 지속적인 가스라이팅 아래에서 9세 지수가 겪게 된 천인공노할 사건들이 공개되며 모든 이들의 눈물샘을 폭발시킨다.

특히 예상치 못한 돌발 증언과 고성이 오간 법정 현장의 모습이 긴장감을 치솟게 한다. 과연 지수 살해범의 민낯을 확인 할 수 있을지, 반전에 반전이 오간 혼돈의 법정과 지수의 참혹한 죽음이 '꼬꼬무'에서 공개된다.

'꼬꼬무'는 세 명의 '이야기꾼'이 스스로 공부하며 느낀 바를 각자의 '이야기 친구'에게, 가장 일상적인 공간에서 1:1로 전달하는 프로그램으로 매주 목요일 저녁 10시 20분에 SBS를 통해 방송된다.

사진 제공｜SBS

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김민종, 6억대 롤스로이스 수리비 선처 미담 "동네 주민이라..큰 사고 아냐" ('라스')

2.

김수용 귓불주름, 심근경색 전조증상 아니었다..유재석 교수 "노화 현상"(유퀴즈)

3.

김수용, 급성 심근경색 후 확 달라졌다 "저승 갔는데 명단에 없다고 돌아와" ('비보티비')

4.

김영옥, 어마어마한 땅부자…800평 가평 땅 공개 "집 짓는 게 로망"

5.

온주완♥방민아, 발리 극비 결혼 공개했다..럽스타 시작한 신혼부부

연예 많이본뉴스
1.

김민종, 6억대 롤스로이스 수리비 선처 미담 "동네 주민이라..큰 사고 아냐" ('라스')

2.

김수용 귓불주름, 심근경색 전조증상 아니었다..유재석 교수 "노화 현상"(유퀴즈)

3.

김수용, 급성 심근경색 후 확 달라졌다 "저승 갔는데 명단에 없다고 돌아와" ('비보티비')

4.

김영옥, 어마어마한 땅부자…800평 가평 땅 공개 "집 짓는 게 로망"

5.

온주완♥방민아, 발리 극비 결혼 공개했다..럽스타 시작한 신혼부부

스포츠 많이본뉴스
1.

'결국 버티지 못했다' 김서현 대표팀 충격 탈락, 그 대체자 유영찬 선택 왜?

2.

김현수에 최형우까지... 레전드급 베테랑들의 충격 이적. 보상없는 C등급 아직 남았다

3.

우타 거포 간절했던 삼성, 왜 26억 아닌 41억이나 투자해 최형우 데려왔나...'낭만야구'의 결정판

4.

"SON 7번 영구 결번→동상까지?" 손흥민 직접 '오피셜' 밝혔다 "토트넘 돌아가서 기쁘다", 레전드급 선물 예고..."쏘니의 유산 기념하려고"

5.

'0:2→3:2' 레베카 '원톱' 흥국생명, '절대 1강' 도로공사 11연승 저지[인천 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.