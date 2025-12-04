드레스 입은 김유정, 한밤의 질주..♥홍종현 벗어나 또 생존할까('친애하는 X')

기사입력 2025-12-04 08:38


드레스 입은 김유정, 한밤의 질주..♥홍종현 벗어나 또 생존할까('친애하…

[스포츠조선 문지연 기자] '친애하는 X' 백아진 생존기의 마지막 장이다.

티빙 오리지널 '친애하는 X'(최자원 반지운 극본, 이응복 박소현 연출) 측은 11-12회 공개를 앞둔 4일 마침내 위태로운 정상에 다다른 백아진(김유정)과 윤준서(김영대), 김재오(김도훈)의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다. 구원과 파멸의 경계에 놓인 이들의 최후 운명을 궁금케 한다.

앞서 공개된 '친애하는 X' 9-10회에서는 문도혁(홍종현)이라는 새로운 인물의 등장으로 판도가 뒤집혔다. 백아진이 서미리(김지영) 대표로 인해 추락의 위기를 맞은 후, 문도혁을 통해 재기의 기회를 잡은 것이었다. 가장 높은 곳에 오르겠다는 욕망 하나로 백아진은 문도혁과 결혼까지 결심했다. 하지만 문도혁은 젠틀한 미소 뒤에 위험한 본능을 숨기고 있었고, 백아진은 알 수 없는 불안과 긴장 속에 나날이 피폐해져만 갔다. 무엇보다 10회 말미에는 심성희(김이경)가 백아진을 급습하며 핏빛으로 물든 충격 엔딩을 선사했다.

회를 거듭할수록 예측 불가한 전개가 극의 몰입도를 최고조로 끌어올리는 가운데 최종회를 앞두고 공개된 사진 속 백아진, 윤준서, 김재오의 눈빛엔 서로 다른 슬픔이 비친다.

먼저, 문도혁에게 청혼받은 수영장에 혼자 남은 백아진의 젖은 머리와 촉촉한 눈가가 시선을 끈다. 윤준서는 오랜만에 마주한 백아진을 애처롭지만 냉정한 눈빛으로 지켜보고 있다. 앞선 11-12회 예고편에서 "문도혁보다 네가 먼저 잘못된다고. 지금 너 위험한 거 왜 너만 몰라!"라는 윤준서의 다급한 외침이 공개된 만큼, 백아진의 또 다른 위기를 예감케 하며 긴장감을 배가시킨다.

또 다른 사진에는 백아진과 김재오의 만남도 포착됐다. 혼란스러움 속 눈물이 가득 고인 채 김재오를 바라보는 백아진의 변화가 심상치 않다. 김재오는 그런 그를 품에 안고 다독이며 무언가 결심한 듯 진지한 표정을 짓고 있다. 김재오 역시 예고편을 통해 "정신 차려, 내가 다 해결할 거니까"라며 백아진을 구해내고 지켜내겠다는 다부진 의지를 다진 만큼 그의 행보에 이목이 집중되고 있다.

마지막으로 '친애하는 X'의 서막을 열었던 백아진의 화려한 드레스 자태가 또다시 눈길을 사로잡는다. 하지만 미소를 거둔 굳은 얼굴은 물론, 그 차림 그대로 한밤의 도심을 질주하는 모습이 궁금증을 불러일으킨다. 과연 백아진은 그토록 열망하던 정상에 오를 수 있을지 최종회까지 남은 이야기를 더욱 기다려지게 한다.

한편, 티빙 오리지널 '친애하는 X' 11-12회는 4일 오후 6시에 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

