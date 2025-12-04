'김준호♥' 김지민 “신혼여행 같이 가자는 시어머니 싫어!” 분노 울컥

[스포츠조선 이유나 기자]이호선과 김지민이 신혼여행 동행 요구부터 아버지 장례식을 막아선 시어머니까지, 역대급 빌런 시어머니의 등장에 분노를 터트린다.
SBS Plus '이호선의 사이다'는 뻔한 조언이 아닌, 현실에 밀착된 '사이다 솔루션'으로 시청자들의 속 터지는 고민을 시원하게 풀어주는 리얼 토크 상담 쇼다. 첫 회부터 '현실 밀착 상담 예능'의 진수를 보여주며 뜨거운 호응을 얻고 있다.
오는 6일(토) 오전 10시 방송되는 '이호선의 사이다' 2회에서는 자식을 이혼으로 내모는 역대급 고부-장서 빌런들의 사연들이 연이어 등장해 충격을 안긴다. 특히 김지민은 신혼여행에 같이 간다며 예약해달라고 요청하는 시어머니 사연에 "신혼여행을 같이 간다고? 정말 싫다!"라고 소스라치는 현실 속마음을 그대로 드러낸다. 더욱이 산전수전 다 겪은 이호선 역시 "어떻게 이런 사연만 골라왔어"라고 당황스러운 기색을 드러내 폭소를 자아낸다.
그러나 김지민은 이내 "계속 삐쳐 있으면 '같이 가세요. 어머님'이라고 해야 풀리지 않냐"라고 갓 결혼한 '새댁'의 걱정 모드를 발동하는가 하면, "신혼여행 갔다 왔는데 계속 삐쳐계시면 어떡하냐"라는 찐'F'다운 공감 모먼트를 드러낸다. 이에 이호선은 '뒤꿈치 시어머니'라고 불리는 좋은 시어머니들에 대해서 전하는 한편, 단호하면서도 통쾌한 해결책을 제시해 김지민의 엄지척을 이끈다.
그런가 하면 김지민은 사이비 종교를 강요하는 처가 이야기에 "이거 세다! 제대로 똥 밟았다"라며 경악을 금치 못하는가 하면, 아버지 장례식에 못 가게 하는 시어머니 사연이 이어지자 "이건 이혼감이다!"라고 격분한다. 더욱이 다년간의 상담 생활을 해오며 별별 사연을 다 접한 이호선마저 "이분 참 색다르다. 색달라"라며 "한없이 잔인한 사람"이라고 혀를 내두른 역대급 빌런이 나타나면서, 과연 자식을 이혼으로 내모는 역대급 고부-장서 빌런 1위는 누구일지 관심을 모은다.
제작진은 "이번 방송에서는 현실에서 끝없이 다양하게 반복되는 고부·장서 갈등을 깊이 있게 짚어내고, 그에 맞는 직격 조언을 전한다"라며 "가까운 만큼 풀기 어려운 관계에 대해 많은 사이다를 얻어가시길 바란다"라고 전했다.
한편 SBS Plus '이호선의 사이다'는 오는 6일(토) 오전 10시 방송된다. [사진 제공=SBS Plus]