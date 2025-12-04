양세형♥박나래 핑크빛 또 터졌다.."박나래 집에 가서 내가" (홈즈)

최종수정 2025-12-04 09:10

양세형♥박나래 핑크빛 또 터졌다.."박나래 집에 가서 내가" (홈즈)

[스포츠조선 이유나 기자]오늘(4일) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(연출:정다히,남유정,허자윤,김성년/이하 '홈즈')에서는 아나운서 출신 방송인 강지영과 코미디언 강재준이 '5984'국민평형 아파트 임장에 나선다.

이날 방송은 부동산 정책으로 혼란해진 주거시장 속 2025 국민평형 아파트를 찾아 나선다. 그동안 대한민국에서 84㎡ 아파트가 국민평형으로 불린 이유는 방3, 화2 구조로 4인 가족에게 적당해 선호도가 높았기 때문이다. 하지만 1,2인 가구가 점점 늘면서 국민평형도 59㎡로 변화하고 있다고 한다.
수도권 국민평형 아파트 임장은 방송인 강지영과 코미디언 강재준 그리고 양세형이 함께 한다.

세 사람은 광진구 구의동에 위치한 84㎡의 아파트를 임장한다. 양세형은 "84㎡는 4인 가구의 맞춤 국민평형이지만, 이곳은 1인 가구가 살고 있다."고 소개하며, 84㎡ 구조를 가장 효율적으로 사용하고 있는 집이라고 말해 시작부터 궁금증을 불러일으킨다.

프라이빗 조경 뷰를 가진 1층 세대로 채광 가득한 거실은 주방까지 뻥 뚫려 있으며, 세련된 주방에는 혼밥하기 좋은 사이즈의 테이블이 놓여있다고 한다. 주우재는 "혼밥하면 밥을 어디서 먹어요? 저는 식탁이 있지만, 소파 앞에서만 밥을 먹게 된다."고 고백한다.


양세형♥박나래 핑크빛 또 터졌다.."박나래 집에 가서 내가" (홈즈)
안방과 드레스룸, 안방 화장실을 둘러보던 세 사람은 샤워부스 대신 설치된 핀란드식 사우나에 눈을 떼지 못한다. '홈즈' 코디들 역시 연신 "부럽다~""나의 로망이다."라고 소감을 밝힌다. 양세형은 박나래에게 "너네 집에 이런 게 있어야 되는데..."라고 말한다. 이에 박나래가 "난 안 쓸 것 같다."라고 말하자, 양세형은 "내가 써야 되니까..."라고 말해 스튜디오가 술렁인다. 양세형의 파격발언으로 두 사람의 러브라인이 재점화될지 이목을 집중 시킨다.

한편, 콘트라베이스 연주자 집주인의 아주 특별한 공간이 공개된다. 강재준은 "신선한 충격이다. 너무 매력적이다. 앞으로 집을 이런 식으로 꾸미고 싶다."고 소감을 밝혀 궁금증을 유발한다.

이어 세 사람은 남양주시 별내 신도시로 향한다. 5인 가구가 사는 84㎡ 아파트로, 초등학생 삼남매가 살고 있다고 한다. 널찍한 거실의 탁 트인 창으로 도심 뷰를 감상할 수 있는 고층 매물로 피난 대피층 위층에 있어 아이들에게 좋은 1층 같은 고층을 누릴 수 있다고 한다.

수도권 국민평형 아파트 임장은 오늘 밤 10시 MBC '구해줘! 홈즈'에서 공개된다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김민종, 6억대 롤스로이스 수리비 선처 미담 "동네 주민이라..큰 사고 아냐" ('라스')

2.

윤현민, 사우나서 한 생명 살렸다..위급환자 119 신고→구급대원과 목숨 구해

3.

곽튜브, 확 달라진 파격 비주얼 "♥아내에 예의 없는 것 같아, 머리 좀 볶았다"

4.

김수용 귓불주름, 심근경색 전조증상 아니었다..유재석 교수 "노화 현상"(유퀴즈)

5.

'심형탁 아들' 하루, 운동 천재.."300일 맞아 사회성도 만렙"(슈돌)

연예 많이본뉴스
1.

김민종, 6억대 롤스로이스 수리비 선처 미담 "동네 주민이라..큰 사고 아냐" ('라스')

2.

윤현민, 사우나서 한 생명 살렸다..위급환자 119 신고→구급대원과 목숨 구해

3.

곽튜브, 확 달라진 파격 비주얼 "♥아내에 예의 없는 것 같아, 머리 좀 볶았다"

4.

김수용 귓불주름, 심근경색 전조증상 아니었다..유재석 교수 "노화 현상"(유퀴즈)

5.

'심형탁 아들' 하루, 운동 천재.."300일 맞아 사회성도 만렙"(슈돌)

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON 7번 영구 결번→동상까지?" 손흥민 직접 '오피셜' 밝혔다 "토트넘 돌아가서 기쁘다", 레전드급 선물 예고..."쏘니의 유산 기념하려고"

2.

'결국 버티지 못했다' 김서현 대표팀 충격 탈락, 그 대체자 유영찬 선택 왜?

3.

우타 거포 간절했던 삼성, 왜 26억 아닌 41억이나 투자해 최형우 데려왔나...'낭만야구'의 결정판

4.

김현수에 최형우까지... 레전드급 베테랑들의 충격 이적. 보상없는 C등급 아직 남았다

5.

'리코 불패신화' 김재환서 깨지나 → 두산 제시액도 못 받으면.. 명분·실리 다 날린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.