현빈vs정우성, '아버지의 이름으로' 맞붙는다..'메이드 인 코리아' 포스터 공개

기사입력 2025-12-04 09:17


현빈vs정우성, '아버지의 이름으로' 맞붙는다..'메이드 인 코리아' 포…

[스포츠조선 문지연 기자] '메이드 인 코리아'에서 현빈과 정우성의 맞대결이 예고되고 있다. 이에 '아버지의 이름으로' 포스터가 공개됐다.

1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 백기태(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 장건영(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기 '메이드 인 코리아'가 두 남자의 뜨거운 야망과 무서운 집념을 담은 '아버지의 이름으로' 포스터를 공개해 화제다.

먼저, 공개된 포스터 속 전면에 위치한 백기태의 얼굴이 강한 존재감을 드러낸다. 타오를 듯 욕망이 넘실거리는 눈빛과 뚜렷한 명암이 드리워진 얼굴은 중앙정보부 과장의 신분에도 불구, 국가를 사업 수단으로 위험한 거래를 서슴지 않는 그의 냉혹하고 어두운 이면을 암시한다. 이어 정면을 꿰뚫어 보듯 날 선 시선을 보내는 장건영의 모습은 한번 물면 놓지 않는 집요한 외골수 검사의 기세를 고스란히 담아냈다.

여기에, "모두가 운명을 걸었다"라는 카피는 서로의 존재를 인지한 순간부터 피할 수 없는 대결을 맞닥뜨리게 된 두 인물을 비롯해 욕망으로 얽히고설킨 인물들의 치명적인 관계를 예고하며, 과연 이들이 어떤 선택과 충돌을 마주하게 될지 궁금증을 더한다.

모든 것을 건 운명적 대결을 예고하는 '아버지의 이름으로' 포스터를 공개하며 기대감을 끌어올리는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'는 오직 디즈니+를 통해 12월 24일 2개, 12월 31일 2개, 1월 7일 1개, 1월 14일 1개의 에피소드를 공개, 총 6개의 에피소드로 만나볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

